長建（０１０３８）中期純利按年跌５２％，中期息６８仙

《經濟通通訊社５日專訊》長江基建集團（０１０３８）公布，截至今年６月底止，中期純

利２８﹒６億元，按年跌５２％。每股盈利１﹒１４元，派中期息每股６８仙。

期內，營業額１８２﹒４１億元，按年升０﹒９４％；除稅前溢利３３﹒３億元，按年跌

４８％。（ｓｋ）



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