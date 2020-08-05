《小傳日記》ＱＱ生發發勢強，魚缸兩萬五重上！

《小傳日記》隔晚花旗國個邊就話新一輪刺激計劃有轉機，刺激花旗國魚缸繼續造好，香江

魚缸尋日彈近五百點後延續升勢，今早高開８２點，報２５０２９點，重上兩萬五。之後神州公

布上月服務業ＰＭＩ差過預期，Ａ場走低，香江魚缸倒跌７８點，見全日低２４８６８點。不過

，Ａ場消化消息後拗腰彈，加上重磅藍戰士ＱＱ（００７００）、生發發（００３８８）同神州

移動（００９４１）造好，魚缸回勇。全日高見２５１６７點，升２２０點，一度重上廿天線（

約２５１２３）。最終魚缸埋單報２５１０２點，升１５５點或升０﹒６２％，主板成交１２２

８﹒０７億元，較上日少近一成六。國企指數報１０２５６點，升５２點或升約半巴仙。

Ａ場兩市反覆收升。上證綜指報３３７７點，升５點或升０﹒１７％；深證成份指數報１３

９６０點，升１００點或升０﹒７２％，兩市合計成交１１９６７﹒７８億人仔，較上日少近一

成三。

重磅藍戰士方面，有傳ＱＱ想推動鬥魚與虎牙的合併，全日踢高２巴仙，報５６１銀；憧憬

螞蟻上市，生發發先炒高超２巴仙，報３８６銀，盤中創新高見３８７﹒６銀；大象（００００

５）上揚１巴仙，報３３﹒９５銀；友邦（０１２９９）滑不足半巴仙，報７１﹒９５銀；神州

移動漲超２巴仙，報５５﹒５銀；平保（０２３１８）跌２毫，報８２﹒７５銀。



＊中央助減稅芯片有得追，融資可以傾軟件變精英＊



神州國務院出咗八大政策措施力撐集成電路及軟件產業發展，當中仲可以獲免徵企業所得稅

添！中金出報告話，今次減稅有望促進全產業鏈健康發展，加大扶植重點設計及軟件企業，有望

幫助神州擺脫重點芯片同ＥＤＡ軟件短板，芯片佬梗係高興啦！中芯（００９８１）聽日出中期

成績表，抽高近５巴仙，報３２銀；上海復旦（０１３８５）飆逾１８巴仙，報１７﹒７８銀；

華虹半導體（０１３４７）跳逾２巴仙，報３６銀；電大科技（０００８５）炒高近兩成，報１

﹒１５銀；ＡＳＭ（００５２２）碌低近１巴仙，報９１﹒８銀。

另外，新政喺進出口方面，對軟件企業同國外資信等級較高嘅企業簽訂嘅軟件出口合同，金

融機構可以按照獨立審貸同風險可控嘅原則提供融資和保險支持。微盟（０２０１３）彈近１１

巴仙，報１２﹒１銀；金山軟件（０３８８８）鏟高近４巴仙，報４３﹒６銀；移卡（０９９２

３）飆逾９巴仙，報５０﹒３銀；中國軟件（００３５４）鏟高逾３巴仙，報６﹒１４銀；網龍

（００７７７）軟兩格，報２３﹒５銀。



＊期金破二千金佬升到癲，孖屐又向好石油佬又掃＊



花旗國１０年期國債孳息率回落至接近０﹒５厘水平，緊貼歷史收市紀錄低位，刺激現貨金

及紐約期金價格齊創紀錄新高，期金歷來首次衝破２０００美元收市，刺激金佬走高。山東金（

０１７８７）抽高５巴仙，報２５銀；招金礦業（０１８１８）飆４巴仙，報９﹒８３銀；紫金

礦業（０２８９９）起飛４巴仙，報４﹒９４銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跳高３巴仙

，報１４８２銀；中國黃金國際（０２０９９）鏟高逾４巴仙，報８﹒０４銀。

近日主要經濟體包括花旗國嘅經濟數據較預期好，支持油價持續造好，布油尋日（５日）更

創埋近五個月最高收市水平。加上「孖屐」又造好，油佬自然ｇｏｇｏｇｏ！中海油（００８８

３）鏟高近２巴仙，報８﹒５２銀；中石油（００８５７）起哄逾４巴仙，報２﹒７９銀；中石

化（００３８６）炒高２巴仙，報３﹒４３銀；中海油田（０２８８３）抽高近３巴仙，報６﹒

３３銀；Ｆ三星原油期（０３１７５）揚近３巴仙，報２﹒８９８銀。



＊汽車銷量升車佬表現醒，藥佬榮辱現維亞升勢勁＊



神州經濟開始逐步復甦，民眾都開始消費購物，連帶汽車銷售量都有增長，中汽協數據顯示

，７月汽車行業銷量預估完成２０８萬輛，按年增長近一成半，車佬齊齊醒神！吉利汽車（００

１７５）漲逾２巴仙，報１７﹒２６銀；比亞迪（０１２１１）升逾半巴仙，報７８﹒３５銀；

華晨中國（０１１１４）跳高近１巴仙，報８﹒０８銀；長城汽車（０２３３３）跳高近半成，

報８﹒０５銀；廣汽（０２２３８）升逾２巴仙，報７﹒９銀。

藥佬表現真係榮辱互見，不過神州又藥再調整國家醫保目錄，寄望又有新藥可以入冊，部分

藥佬都飛高高，好似熱炒ＣＲＯ概念嘅維亞生物（０１８７３），今日高收近兩成收市，報１０

﹒４４銀；藥明生物（０２２６９）升近半成，報１７２﹒５銀。百濟神州（０６１６０）回逾

１巴仙，報１３３﹒９銀；中生製藥（０１１７７）微跌近半巴仙，報９﹒９７銀；威高股份（

０１０６６）升逾半成，報２１﹒９銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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