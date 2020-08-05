《真知灼見－溫灼培》澳元料橫行偏強

《真知灼見》從圖表上看，不難發現澳元匯價雖然在上升軌中移動，惟升速相當緩慢。澳元

在整個６月中至７月中的一整個月，只約於６８至７０美仙內徘徊，在兩周前才突破７０美仙的

心理關位。未知澳元往後又將要用上多少時間在７０至７２﹒５０美仙徘徊，才能有機會再把波

幅範圍上移。



＊澳元暫於７０至７２﹒５０美仙上落＊



在周二（４日）的議息會上，澳洲央行如預期維持所有貨幣政策不變，息率保持於０﹒２５

％水平。在其聲明中，澳洲央行指經濟的復甦相當不平穩。受到維多利亞州再爆發疫情影響，擔

心今年內澳洲的失業率有機會由現在７％攀至１０％水平。至於通脹率則估計在未來兩年內也將

維持在該行定下的２％至３％目標範圍以下。正因澳央行對當地經濟有著上述看法，所以議息會

後隨即承諾會於周三（５日）將進入債券市場購３年期債，務必把３年期債息推低回至０﹒２５

％水平。事實上，早於３月份，當時澳洲央行便承諾會不斷買債，務必把３年期債壓在０﹒２５

％水平。但實際上該行一直未見積極入市，使近期該債息率一直逼近０﹒３％位置。現在澳洲央

行竟如此高調說要人市，給予筆者感覺除了擔心短債息過高有損經濟外，也可能想間接阻止澳元

匯價升勢過急。料澳元暫於７０至７２﹒５０美仙內上落。至於澳元有否能力上破，重點反而是

要看美元會否出現進一上整體走弱，從而帶動澳元匯價升。至於買澳元的最大風險當然是中美關

係。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃ

ｏｍ）



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