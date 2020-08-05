《錢來自有方－陳玉麗》疫情下貸款勿忘重點

《錢來自有方》在新型肺炎疫情影響下，香港經濟大受打擊，失業率更攀升至逾１５年高位

，不少人面對失業或收入減少的情況，或正考慮借錢應急。在目前疫情仍未穩定及複雜的政經環

境下，未來經濟存在眾多不明確因素，借錢時要謹慎評估還款能力，以免墮入以債養債的惡性循

環。

政府公布３至５月本港失業率進一步升至５﹒９％，為逾１５年以來新高。政府官員並預計

失業率未來一段時間會維持５％至６％的水平。



＊留意還款期＊



如果急需資金週轉，最關心當然是貸款能否獲批。解決目前問題固然重要，但確保自己有能

力清還欠款同樣重要。在貸款發放後的一個月你便要開始每月還款，而且要持續整個還款期，可

能是１年、２年、甚至更長時間。萬一低估了還款負擔，日後沒能力還債，貸款機構便會根據貸

款合約追討欠款，甚至採取法律行動。另外，過期還款需繳付逾期罰款，也影響你的信貸評分。



＊貸款前先計計數＊



如果你真的有貸款需要，可先使用投委會「貸款及債務計算機」（ｈｔｔｐｓ：╱╱

ｔｏｏｌ－ｄｅｂｔ﹒ｉｆｅｃ﹒ｏｒｇ﹒ｈｋ╱ｔｃ╱ｄｅｂｔ﹒ｈｔｍｌ）計算不同貸款金

額、還款期及利率下的每月還款金額，找出一個自己能夠應付的貸款方案。例如，打算貸款８萬

元，分２年清還，你可輸入較高利率（如３０厘）及較低利率（如１０厘）計算每月還款金額，

看看自己能否負擔得來，及了解利率高低對還款金額及利息支出的影響。要留意的是，不應以貸

款機構的最低利率作準，因為最低利率一般只適用於特選客戶及大額貸款。另外，你可輸入不同

的還款期，看看哪個選項合適你，但留意還款期愈長，整體利息支出愈多。若計算過後，有信心

應付每月還款金額的話，才應向貸款機構申請貸款。



＊及早貨比三家＊



有些財困人士可能急於取得資金，會使用信用卡現金透支，即是直接用信用卡提取現金。這

個方法雖然方便，利息卻相當高，年息一般達３０厘以上，而且馬上計息，並沒有簽帳購物般的

免息還款期，而且還要支付手續費。另外，有些貸款機構提供免入息證明貸款或免信貸報告貸款

，但利息一般較高。

大家若有借貸需要，應及早檢視財務狀況，了解市場上的貸款產品，讓自己有更多選項及充

足時間作出比較。若拖延到最後一刻才行動，便可能要捱貴息。

《投資者及理財教育委員會（投委會）傳訊及教育資源主管 陳玉麗》

