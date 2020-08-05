《「香」講積金－香敏華》指數追蹤基金「有辣有不辣」

《「香」講積金》投資者經常批評強積金基金經理收取的管理費高昂，投資表現卻甚為不濟

，大大蠶食強積金回報。故在挑選成分基金的時候，部份強積金計劃成員傾向選擇追縱個別指數

的基金，務求跟著大市走，並節省收費。以港股基金為例，相對於以基金經理管理的主動式基金

，他們會選擇追蹤港股指數的被動式基金。

筆者認為，選擇指數追蹤基金「有辣有不辣」。這些被動式管理基金憑著簡單概念、分散風

險、低收費等優勢，愈來愈受投資者歡迎。而部份強積金基金經理表現強差人意，投資者選擇指

數追蹤基金爭取更佳回報也無可厚非。但由於指數追蹤基金的表現貼近個別指數，不容許存在太

大的「誤差」，指數變相限制了基金的表現。



＊跌市難防守＊



在跌市的時候，這種限制的影響特別大。最近一年港股基金的表現正是一例。根據積金局強

積金基金平台截至今年六月底的數據，港股指數追蹤基金類別的一年回報平均為－１１﹒２％，

回報介乎－１２﹒５％至－６﹒０％之間。而主動式管理的香港股票基金類別的一年回報平均為

－１﹒４％，回報介乎－１１﹒７％至＋５﹒４％之間。主動式管理的香港股票基金類別的回報

差距較高，反映基金經理的表現參差，但整體而言跑贏港股指數追蹤基金。

過去一年港股走勢猶如坐上過山車，去年第三季中美貿易爭端升溫，加上香港社會動盪，港

股受拖累下跌。今年首季則因為新冠肺炎疫情觸發環球股市急挫。指數追蹤基金由於要緊貼指數

走勢，港股指數下跌，基金也要「被迫」跟跌。反觀主動式管理的香港股票基金容許基金經理持

有較多現金避險，及增持防守性股份，將跌市對基金的衝擊降低。



＊恆指缺科技股＊



指數追蹤基金受制於指數的表現，而指數的表現則受指數成份股價格左右。強積金指數追蹤

基金類別的一年回報差距介乎－１２﹒５％至－６﹒０％之間，回報差距雖然較主動式管理的香

港股票基金類別小，但如果類別中的基金都追蹤香港恆生指數的話，不應該有這般大的差距。的

確，港股指數追蹤基金除了追蹤香港恆生指數之外，也有追蹤富時強積金香港指數和中證香港

１００指數。這三個指數的回報出現分歧，擴大了港股指數追蹤基金類別的回報差距：



指數 一年總回報

（截至２０２０年６月３０日的數據）

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香港恆生指數 －１１﹒６５％

富時強積金香港指數 －５﹒５７％

中證香港１００指數 －４﹒７８％

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資料來源：彭博資訊、永明資產管理



三個指數同樣反映港股表現，但由於成份股組成和比重不同，回報有所差異。投資者或許有

留意到，近期港股的走勢相當分化，升勢主要由幾隻科技相關股份帶動，而銀行股則呈弱勢。而

恆生指數成份股之中，仍然是金融業比重最大，資訊科技類股份數目少，導致落後於另外兩個指

數。這正突顯了指數追蹤基金的限制，在板塊表現分化嚴重的市況，倘若指數沒包含相關「爆升

股」，不能分享升市喜悅； 同樣，若個別板塊積弱，指數追蹤基金也不能大幅減磅。這樣的市

況較不利指數追蹤基金，主動式管理的香港股票基金則可靈活調動爭取較佳回報。

《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》

