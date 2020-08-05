《宏觀有法－艾西亞》香港經濟仍在下坡

《宏觀有法》２０２０年二季度香港ＧＤＰ進一步下降了９％，在中美關係日益惡化，並且

昔日的「東方之珠」作為一個角力的重點，以及新冠肺炎連續三波爆發的背景下，這並不令人感

到意外。

繼香港在２０１９年成為亞洲唯一一個負增長的經濟體後，２０２０年又在本土和國際的雙

重不確定性夾擊之下連續兩個季度經歷收縮。雖然港府已經出台了一系列財政刺激方案，但仍不

足以對抗如此嚴重的衰退。同時，在第三季度初出現的第三波疫情反彈，使經濟活動的恢復變得

更加艱難。

如果我們觀察具體的經濟部門，會發現消費仍然頑固疲軟。即使６月的流動性限制已經鬆綁

，並且此前的需求受到大幅壓抑的情況下，香港的零售消費仍然下滑，這一點令人擔憂。零售的

疲弱主要來自於對遊客的高度依賴以及勞動力市場的惡化，甚至早在疫情開始之前，失業率就已

有上升的趨勢。更加雪上加霜的是，７月疫情第三波來勢洶洶，流動限制變得更加嚴格，零售額

不可避免地會進一步下滑。

投資方面，二季度商業信心的改善也恐難延續下去。雖然在第三波疫情爆發前，商業情緒已

有所回升。但７月的疫情浪潮促使政府再次收緊社交距離政策，如限制餐廳堂食，室外聚集不得

超過兩人等。這些都會損害香港整體的商業信心，進而對本地的投資和生產再次造成衝擊。

對外貿易方面，勞動力市場惡化和缺乏遊客導致香港進口依然疲軟。而一直疲軟的出口增長

在６月似乎有所改善，不過商品貿易逆差仍然出現擴大。隨著美國撤銷香港的特殊貿易地位，加

劇的地緣政治衝突可能會給香港帶來更大的壓力。

香港的經濟疲弱在關鍵行業也有所體現。房地產市場方面，自５月以來住宅價格開始出現明

顯回升。但最令人擔憂的是租金急劇下降，尤其是商用物業。在運輸方面，由於大流行衝擊和貿

易表現不佳，空運和陸路貨物處理量也繼續下降。鑒於流動性限制和旅行禁令的實施，機場的旅

客流動也急劇減少，從而嚴重影響了香港的旅遊和航空業。此外，所有行業的失業率持續大幅上

升。

另一方面，金融市場表現良好。流動性環境在４月相對緊縮，而後逐漸變得寬鬆。

ＨＩＢＯＲ－ＬＩＢＯＲ的息差仍然為正，加上大量中國巨頭企業的 ＩＰＯ回流以及債券發行

，帶來大量的資本流入，使港元幾乎接近其升值幅度的上限，即兌美元７﹒７５。

展望未來，疫情再度爆發不可避免地會影響零售業和商業情緒，尤其是酒店業和航空業，因

為預計短期內不會放鬆旅行規定。潛在的一線希望寄託於外部環境的改善，無論是中國還是西方

。但是中美關係的不確定性以及香港在這種關係中的角色，使得這一線希望變得飄忽不定。總體

而言，雖然金融業和資本流入能夠提供一定支持，但鑒於流動性限制收緊以及中美關係可能再度

惡化，我們將２０２０年香港ＧＤＰ增長預測下調至跌７％。

《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》

