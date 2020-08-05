港股企穩二萬五，全日收２５１０２點升１５５點，成交１２２８億

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股表現造好，科技股走勢強勁，刺激納指連續兩日破頂，

亞洲股市則走勢不一，港股主要在二萬五水平上落，盤中在２４８６８至２５１６７之間上落，

尾發力，石油及內需股繼續成為市場焦點，中石油（００８５７）漲逾４％，為最佳表現之藍籌

，最終恆指收報２５１０２點，升１５５點或升０﹒６２％，主板成交１２２８﹒０７億元。跌

１５﹒８７％。國企指數報１０２５６點，升５２點或升０﹒５２％。

內地Ａ股略有追捧，上證綜合指數報３３７７，升５點或升０﹒１７％；證成份指數報

１３９６０﹒９２，升１００點或升０﹒７２％。兩市合共成交１１９６７﹒８億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒８９％，報３３﹒９５元；港交所

（００３８８）再度破頂，收漲２﹒４４％，報３８６元；騰訊控股（００７００）升２％，報

５６１元；中移動（００９４１）升２﹒４％，報５５﹒５元；友邦保險（０１２９９）跌

０﹒３５％，報７１﹒９５元。



＊油金繼續成大市焦點，內需食品齊起飛＊



美國經濟數據較市場預期好，對油價有一定支持，昨日（４日）布油收市創進５個月來新高

，本港「三桶油」股份有追捧，中石化（００３８６）升２﹒３９％，報３﹒４３元；中石油

（００８５７）升４﹒４９％，報２﹒７９元；中海油（００８８３）升１﹒５５％，報

８﹒５２元；中海油服（０２８８３）升２﹒７６％，報６﹒３３元；ＩＤＧ能源投資

（００６５０）升３﹒０３％，報０﹒６８元。

另外，美國１０年期國債孳息率回落至接近０﹒５厘水平，刺激金價再度破頂，其中現貨金

首次衝破２０００美元關口，相關黃金股落鑊炒起，恆興黃金（０２３０３）急飆一成半，報

４﹒３８元；紫金礦業（０２８９９）升４％，報４﹒９４元；山東黃金（０１７８７）升

５﹒２６％，報２５元；招金礦業（０１８１８）升４﹒０２％，報９﹒８３元；中國黃金國際

（０２０９９）升４﹒１５％，報８﹒０４元；

日清（０１４７５）發盈喜，指疫情下即食麵需求旺盛，股價收漲１１﹒６％，報８﹒０８

元；康師傅控（００３２２）升１﹒８１％，報１４﹒６６元；頤海國際（０１５７９）升

３﹒７％，報１００﹒８元；達利食品（０３７９９）升１﹒０６％，報４﹒７６元；蒙牛乳業

（０２３１９）升１﹒５２％，報３６﹒７元。



＊新經濟股獨領風騷，汽車銷售反彈車股受捧＊



新經濟類股份繼續獨領風騷，其中恆生科指企穩７５００點關口收市，收７５４７點，上升

１１０點或１。４９％，跑贏大市。相關指數股份升幅顯著，微盟集團（０２０１３）升

１０﹒６％，報１２﹒１元；比亞迪電子（００２８５）升８﹒２２％，報３１﹒６元；新東方

在線（０１７９７）升６﹒５６％，報３９元；中芯國際（００９８１）升４﹒９２％，報３２

元；金山軟件（０３８８８）升３﹒９３％，報４３﹒６元。

中汽協數據顯示，７月汽車行業銷量預估完成２０８萬輛，按年增長 １４﹒９％，車股今

日全板漲紅，吉利汽車（００１７５）升２﹒３７％，報１７﹒２６元；比亞迪（０１２１１）

升０﹒５８％，報７８﹒３５元；華晨中國（０１１１４）升０﹒８７％，報８﹒０８元；長城

汽車（０２３３３）升４﹒８２％，報８﹒０５元；廣汽集團（０２２３８）升２﹒２％，報

７﹒９元。

醫藥股表現榮辱互見，其中維亞生物（０１８７３）熱炒ＣＲＯ概念，股價升１９﹒５９％

，報１０﹒４４元；藥明生物（０２２６９）升４﹒７４％，報１７２﹒５元；威高股份

（０１０６６）升５﹒２９％，報２１﹒９元；信達生物（０１８０１）升２﹒８９％，報

５１﹒６５元；百濟神州（０６１６０）跌１﹒２５％，報１３３﹒９元。（ｕｌ）

