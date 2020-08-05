《鍾之日記》國策免稅利好，晶片軟件起動

《鍾之日記》８月５日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股表現造好，納指再創新高。中美據悉計劃本月１５日前後就評估第一階段貿易協議

進行視像會議，國務院副總理劉鶴將出席。

恆指今早高開８２點後早段曾倒跌，其後在騰訊（００７００）、港交所（００３８８）

帶領下，曾升約２００點，恆指最終報２５１０２點，升１５５點或升０﹒６２％，主板成交

１２２８﹒億元，跌１５﹒８７％。港交所再度破頂，收漲２﹒４４％，報３８６元。



＊Ａ場四連升＊



７月財新服務業ＰＭＩ錄得５４﹒１，較６月的逾十年高位下降４﹒３個百分點，連續三個

月處於擴張區間，但顯著低於市場預期的５８，顯示疫情後服務業擴張速度雖有所放緩，但快速

恢復的趨勢未發生變化。

滬深股市今早窄幅低開，盤中外資急劇流出，保險、券商、地產板塊一度急跌，拖累滬綜指

裂口走低，最多跌超過１﹒１％，惟午收前外資流出量減少，多個板塊升幅擴大，滬指收復失地

惟升幅受限，下午表現持續疲軟，總結全日升０﹒１７％，報３３７７﹒５６點，為連續第四日

上升。兩市全日成交１１９６８億元人民幣，按日減少１﹒１％。



＊受惠國策扶持，晶片軟件跑出＊



中美磨擦日漸升溫，美國早前進一步封殺華為、中興（００７６３）等中國科技企業，令它

們一度陷入晶片斷供的危機，晶片國產化的呼聲因而愈發高漲。

國務院昨日（４日）印發促進集成電路產業、軟件產業發展的政策文件，進一步優化集成電

路產業和軟件產業發展環境，制定出台財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市

場應用、國際合作等八個方面政策措施。

新政最亮眼的在於稅務方面，集成電路線寬小於２８納米，且經營期在１５年以上的集成電

路生產企業或項目，首次提出最多十年免徵企業所得稅。而對於國家鼓勵的重點集成電路設計企

業和軟件企業，自獲利年度起，最多五年免徵企業所得稅，接續年度減按１０％的稅率徵收企業

所得稅。

中金公司認為新政策有利加速半導體國產化進程。遍及全產業鏈的「兩免三減半」政策，有

望促進全產業鏈健康發展。中信証券研報稱，新政將大力支持符合條件的集成電路企業和軟件企

業在境內外上市融資。政策將利好集成電路整體板塊。

受惠國策扶持，晶片股造好，龍頭中芯國際（００９８１）日前宣布，將合作開展２８納米

及以上製程的晶片項目，意味該政策將惠及，中芯今早一舉攻上３３元，惟其後缺乏買盤跟進，

收市升幅回順至４﹒９％，報３２元。

上海復旦（０１３８５）飆升１８﹒４％，中電華大（０００８５）更瘋漲１９﹒８％。

軟件股亦見追捧，移卡（０９９２３）及微盟（０２０１３）午後進一步抽高，收市分別大

漲９﹒４％和１０﹒６％；金山軟件（０３８８８）漲３﹒９％，中國軟件（００３５４）亦揚

３﹒２％。



＊貝魯特爆炸事故震撼世界，油金板塊急走高＊



黎巴嫩首都貝魯特港口周二（４日）下午發生大爆炸，爆炸威力強大，現場出現蘑菇雲，甚

至連２００公里外的塞浦路斯亦感受到爆炸，據黎巴嫩衛生部長最新指目前最少７３人死亡，

３７００人受傷。爆炸原因仍待調查，初步認為不涉及恐襲，有報道指有倉庫存放大量當局沒收

可用作肥料及爆炸品原材料的硝酸銨，造成今次爆炸。

中東突然出現變故，加上市場憧憬美國出台更多刺激措施，現貨金價周二在歷史上首次突破

２０００美元大關，高見２００９﹒１３美元，美國黃金期貨也一度升至２０２７﹒３美元的歷

史高點。

黃金股今日急升，中國黃金國際（０２０９９）升４﹒２％，招金礦業（０１８１８）、紫

金礦業（０２８９９）升４％。

油價同樣走高，布蘭特原油升０﹒６％至４４﹒４３美元，為３月６日以來最高收市水平，

美國原油更升１﹒７％，收４１﹒７０美元。

油股走高，中國石油（００８５７）抽高４﹒５％，中石化（００３８６）升２﹒４％，中

海油（００８８３）揚１﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

