【大灣區】深圳經濟特區成立迎來４０周年，市場料政策利好將至

《經濟通通訊社５日專訊》深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」提出了接近一年，適

逢８月２６日，深圳經濟特區成立４０周年，內媒引述市場人士預期一系列的政策利好將紛至沓

來。

據《上海證券報》報道，近日國家有關部委、廣東省有關部門開始陸續出台政策，支持粵港

澳大灣區和深圳先行示範區建設，深圳市政府層面也密集調研開會。分析人士預期接下來在營商

環境改革、科技創新供給側結構性改革等領域，還會有改革成果落地，以及新的支持措施出台。

（ａｃ）

