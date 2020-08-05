  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/08/2020 09:01

【大灣區】深圳經濟特區成立迎來４０周年，市場料政策利好將至

　　《經濟通通訊社５日專訊》深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」提出了接近一年，適
逢８月２６日，深圳經濟特區成立４０周年，內媒引述市場人士預期一系列的政策利好將紛至沓
來。
　　據《上海證券報》報道，近日國家有關部委、廣東省有關部門開始陸續出台政策，支持粵港
澳大灣區和深圳先行示範區建設，深圳市政府層面也密集調研開會。分析人士預期接下來在營商
環境改革、科技創新供給側結構性改革等領域，還會有改革成果落地，以及新的支持措施出台。
（ａｃ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/08/2020
【匯控績後】券商憂匯控上調信貸損失指引添不明朗　大摩籲減持
中國故事04/08/2020
《神州經脈》人行明確政策將更靈活精準　滬綜指三連升衝擊三千四
財經熱話04/08/2020
大灣區城際鐵路建設　概念股再炒　深圳控股彈起7%
財經熱話04/08/2020
傳確診人數下降　舊經濟股反彈　港股升488點收24946
財經熱話04/08/2020
《Online有話兒》微軟買TikTok，侵侵話華府要分一杯羹
財經熱話04/08/2020
【再創高峰？】螞蟻上市阿里重上250元　染藍大熱美團又再破頂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金