【聚焦人幣】農發行完成發行４３億人幣境外債，支持雙循環發展

《經濟通通訊社５日專訊》農發行４日成功定價發行境外３年期、５年期固息人民幣債券，

規模分別為２５億元（人民幣．下同）、１８億元，合計４３億元。這是國家發改委批復農發行

２０２０年度境外發債新額度下的首單發行，也是繼今年財政部在境外首次發行國債後，境外資

本市場迎來的第一筆人民幣政策性金融債。募集資金主要用於支持中國雙循環發展，重點是鞏固

擴大疫情防控和經濟恢復成果，推進鄉村振興重點領域。

此次發行的境外３年期、５年期固息人民幣債券收益率分別為２﹒６％、２﹒８５％，比當

日境內同期限品種收益率水平分別低５５、５１個基點。此次原計劃兩個期限品種發行總規模不

超過３０億元，但訂單簿峰值一度超過１１４億元，認購倍率達３﹒８２倍，為此追加發行１３

億元。

本次債券將在香港交易所、中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（ＭＯＸ）、盧森堡證

券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所同時上市。本次發行的聯席全球協調人為中國銀行

、渣打銀行及交通銀行。投資者類型涉及央行、主權基金、銀行、券商、保險、基金和資管公司

等，非亞洲地區投資者認購家數佔比４４﹒６％。（ｗｌ）

