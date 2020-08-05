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05/08/2020 14:45

《廣匯論勢－鄭廣復》一個Ｔｒａｄｅ的誕生與終結

　　《廣匯論勢》在外匯市場，一個Ｔｒａｄｅ嘅壽命主宰在炒家手上，故可以說，炒家就是這
個Ｔｒａｄｅ的上帝－Ｔｈｅ　Ｇｏｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ！
　
　　如果炒家屬於短線型，這個Ｔｒａｄｅ的壽命短者只有數分鐘，長者亦不過幾小時，當然，
這類炒家必屬量產型，繁殖力強。若屬此類，一個Ｔｒａｄｅ的誕生就可能不太重視品質控制，
而當炒家開咗一個無「品」嘅Ｔｒａｄｅ，自然可以想像其死亡速度亦會較快，因為炒家不會在
一個沒有前途的Ｔｒａｄｅ之上投入更多時間及金錢！
　
　　相反，屬於長線型的炒家，在開Ｔｒａｄｅ之前會衡量客觀形勢、價格水平及技術指標等，
當認為一切理想，一個有「品」的Ｔｒａｄｅ會誕生，炒家亦會悉心照料，就算遇到短暫逆境亦
不會放棄它，反而會投入更多金錢及時間，務求令它茁壯成長，最後達到收成期！
　
　　然而，一個無品同一個有品嘅Ｔｒａｄｅ，其實都只有兩種結束生命的途徑－自我毀滅及被
結束。「自我毀滅」就是Ｈｉｔ中止蝕，「被結束」就是炒家手動止蝕，或更惡劣的是被強制斬
倉。一個Ｔｒａｄｅ的生命終結，理由只有一個，就是長不大，而且它連繫母體，而它的衰敗就
像癌細胞一樣，將它消滅才可以保住母體，以在日後製造新生命！因此，一個Ｔｒａｄｅ的死亡
代表的是新生命誕生的開始，而非終結！造好劊子手的角色才可以延續生命，因為，我們都是
Ｔｈｅ　Ｇｏｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ！《資深外匯評論員　鄭廣復》
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