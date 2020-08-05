《股林淘金－林家亨》滬深３００挑戰五千，海爾電器私有化吸引

《股林淘金》美國昨天（４日）公布的６月份工廠訂單及內用品訂單皆好過市埸預期，美股

道指已接近全日高位收市，納指再創歷史新高，昨天的Ａ股及港股雖然有輕微超買現象，但估計

仍然會反覆上升，滬深３００指數未來可上望挑戰５０００點水平，港股短期亦可挑戰保歷加通

道中線２５２００點水平之上。



海爾電器（０１１６９）早前獲大股東海爾智家（滬：６００６９０）提私有化，今次私有

化價錢合理，持貨投資者不妨贊成是次私有化。



本次私有化基於７月３１日私有化公告發布前３０個交易日海爾電器平均收市價２４﹒５５

港元約２８﹒３４％溢價，過去數年曾有買入的投資者都應有不錯的利潤。今次私有化每股作價

為包括現金１﹒９５港元及１﹒６股海爾智家新股，按海爾智家估值相當於１８﹒４７港元計，

即作價理論總值約為每股３１﹒５１港元。海爾電器從事主要製造及銷售洗衣機、熱水器及淨水

機，分銷家電及其他產品，以及提供售後及其他消費者增值服務。去年收入下降０﹒６％至人民

幣７５８﹒８０億元，純利上升９１﹒２％至人民幣７３﹒５０億元，若扣除物流出表產生的一

次性收益後的淨利潤增速為９％。



私有化的方案可促進海爾智家業務於全球平台的成套智慧家居產品及服務解決方案，及提高

運營效率，擴大經濟規模及改善前景。私有化成功後，海爾電器將申請撤銷股份上市地位，而海

爾智家會尋求以介紹方式將其Ｈ股於聯交所主板上市。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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