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05/08/2020 10:40

【大國博弈】美國衛生部長將歷史性訪台，斷交以來最高級官員到訪

　　《經濟通通訊社５日專訊》台灣防治新型冠狀病毒肺炎疫情取得成功，成為台灣走上國際舞
台的踏板。美國衛生部宣布衛生部長阿扎（Ａｌｅｘ　Ａｚａｒ）預計將於下周訪台，是美台兩
地自１９７９年斷交後，訪台層級最高的美國官員。美國在台協會（ＡＩＴ）今早亦發新聞稿確
認有關消息，稱美國官員此次歷史性訪台，將強化美台夥伴關係，並促進美台在對抗全球新型冠
狀病毒疫情方面的合作。
　　台灣的外交部今日歡迎阿扎訪台，並透露阿扎將和總統蔡英文、外交部長吳釗燮及衛生福利
部長陳時中等人士見面。值得留意的是，該機構在新聞稿中提出「阿扎將晉見總統」的表述。
　　阿扎此行訪台將由ＡＩＴ主席莫健陪同，美國疾病管制與預防中心首席醫療官沃爾夫、美國
衛生部幕僚長哈里森等政府官員亦會跟隨訪問台灣。ＡＩＴ表示，阿扎將代表美國總統特朗普，
與台灣對應人員共同討論防疫措施、全球衛生、美台夥伴關係，以及台灣作為全球醫療設備和關
鍵技術的可靠供應者。
　　據台媒引述消息指，美台兩地早在一個多月前已開始討論阿扎訪台的事宜，希望能透過這次
訪問，擴大台美在醫療與國際組織合作。
　　美國於２０１８年３月實施《台灣旅行法》，授權美國政府所有層級官員，包括內閣級國家
安全官員、軍官和其他行政部門官員可前往台灣，與台灣的對應人員會面，外界認為該部法律令
中美關係出現重大破裂。（ｅｙ）（ｚｚ）

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