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即市新聞

05/08/2020 10:05

【聚焦數據】中國７月財新服務業ＰＭＩ跌至５４﹒１，顯著低預期

　　《經濟通通訊社５日專訊》７月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得
５４﹒１，較６月的逾十年高位下降４﹒３個百分點，連續三個月處於擴張區間，但顯著低於市
場預期的５８，顯示疫情後服務業擴張速度雖有所放緩，但快速恢復的趨勢未發生變化。
　　此前公布的７月財新中國製造業采購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５２﹒８，較６月提高
１﹒６個百分點。由於服務業ＰＭＩ降幅大於製造業的增幅，７月財新中國綜合ＰＭＩ下降
１﹒２個百分點至５４﹒５。
　　這一走勢與統計局ＰＭＩ一致。國家統計局公布的７月服務業商務活動指數回落０﹒３個百
分點至５３﹒１，綜合ＰＭＩ則小幅回落０﹒１個百分點至５４﹒１。

＊服務業新出口訂單指數重回收縮＊

　　７月服務業新訂單指數雖小幅下降，但連續三個月處於擴張區間。受外需拖累影響，服務業
新出口訂單指數重回收縮區間。不過，在製造業訂單繼續上升的支撐下，綜合新訂單指數錄得
２０１１年初以來最高，綜合新出口訂單總量降幅收窄。
　　７月服務業企業繼續壓縮用工，服務業就業指數連續六個月處於收縮區間，但降幅為半年來
最低。當月製造業就業指數也在收縮區間小幅回落。綜合看，兩大行業企業繼續減少用工，但降
幅收窄。
　　受新訂單增加影響，服務業企業積壓業務量在擴張區間小幅上升，製造業企業積壓工作量也
小幅上升，帶動綜合積壓工作量有所上升。
　　７月服務業投入品價格出現近３個月的以來首次提高，製造業原材料購進價格指數也連續兩
個月處於擴張區間。二者綜合，綜合投入成本明顯上升。

＊服務業樂觀指數升至逾五年高，惟外需與就業仍不樂觀＊

　　由於預期隨著疫情管控措施放寬，經營活動會延續復蘇態勢，７月服務業樂觀度升至
２０１５年４月以來最高，製造業樂觀度較上月小幅回落，但仍處於較高水平。
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，７月製造業和服務業同步恢復趨勢未變，製造業的恢復更
為穩健。外需與就業卻仍不樂觀，海外疫情的反復令出口繼續承壓。就業問題仍是重中之重，需
求擴張、生產擴張、就業收縮的組合已經連續數月出現。就業的持續改善需要企業有更長時間和
更強的信心度。（ｗｌ）

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