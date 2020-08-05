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05/08/2020 17:54

【中概焦點】拼多多否認夥郵儲銀行成立獨立法人直銷銀行

　　《經濟通通訊社５日專訊》有自媒體今日報道稱，拼多多將與郵政儲蓄銀行（０１６５８）
（滬：６０１６５８）共同成立獨立法人直銷銀行，正在等待監管部門批籌。惟據內媒引述接近
拼多多的相關人士表示，拼多多沒有入股或與中國郵儲銀行成立直銷銀行。
　　拼多多表示，將繼續聚焦主業，在供應鏈升級、產品技術創新等領域還有大量的工作要做。
同時，拼多多與中國郵政集團在扶貧，物流，農村商戶服務等領域將繼續保持良好的戰略合作關
係。（ｗｌ）

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