【ＦＯＣＵＳ】「懶搞笑」觸華府神經，ＴｉｋＴｏｋ因何犯大忌？

【ＦＯＣＵＳ】滑稽的舞蹈、笨拙的投籃、無聊的惡作劇……憑藉「愚蠢的簡單」而全球走

紅的短視頻社交應用程式ＴｉｋＴｏｋ，突遭華府上下以「國家安全」罪名追殺，並遭侵侵訂下

９月１５日前「ｓｅｌｌ ｏｒ ｂａｎ」的死線，某種程度而言絕對是莫須有之罪。

除了擔心花旗國用戶數據直送中國，背後到底是甚麼觸動華府上下的神經？ＴｉｋＴｏｋ首

席執行官Ｋｅｖｉｎ Ｍａｙｅｒ最新聲明提及的算法、審查政策、數據流－－線索或就在「技

術倫理」４個字。



＊玄機還在「算法、審查政策及數據流」＊



從國會山通過將「禁止聯邦僱員於政府設備下載」列入《國防授權法》修正案；到美卿蓬佩

奧稱構成國家安全風險；再到侵侵明言９月１５日前「ｓｅｌｌ ｏｒ ｂａｎ」－－風靡全球

的ＴｉｋＴｏｋ，在花旗國突遇攔路大石，侵侵提出從交易「抽成」，更被《環球時報》形容為

「跨過規則的屍體搶劫」、「吃相構成明搶。」

作為全球最快達到１０億用戶級的社交應用，ＴｉｋＴｏｋ自２０１８年進入花旗國，現時

用戶保守估計至少達７０００萬；據Ｓｔａｔｉｓｔａ數據，３２﹒５％用戶為１９歲及以下青

少年，另有２９﹒５％為２０－２９歲年輕人。既然如此，為何侵侵、拜登不利用

ＴｉｋＴｏｋ爭奪支持者，反而兩黨皆視之為國安威脅？

除了用戶數據直送中國「私隱論」、針對中國科技創業新星「圍獵論」、為微軟等美企收購

「壓價論」，真正觸動華府上下神經的，或由迪士尼過檔的首席執行官Ｋｅｖｉｎ Ｍａｙｅｒ

最新聲明尋得線索。

其表示，「所有公司都應向監管機構披露其算法、審查政策及數據流」，ＴｉｋＴｏｋ已成

立相關中心，令專家可以實時觀察其內容審查政策及算法驅動實際代碼。他強調，ＴｉｋＴｏｋ

是美國社區內遵守美國法律的負責任和忠實一員。



＊ＢＬＭ效應可鑑，防火牆不符美價值觀＊



Ｋｅｖｉｎ Ｍａｙｅｒ表忠「ｆｏｌｌｏｗ ＵＳ ｌａｗｓ」，正正是回應花旗國政壇

疑慮－－中國一方面禁Ｇｏｏｇｌｅ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ進入內地，以防火牆構築起獨有的互聯

網世界；另一方面以算法、審查等高科技，影響美國人所看到的內容類型，進而影響政治取態。

須知，花旗國現時如火如荼的「ＢＬＭ」（Ｂｌａｃｋ Ｌｉｖｅｓ Ｍａｔｔｅｒ，黑人的命

也是命）運動，即是由一名１７歲高中生將黑人青年弗洛伊德遭警察壓頸死亡的最後片段擺上Ｆ

Ｂ引發。

而對有中國血統的ＴｉｋＴｏｋ而言，「審查內容令北京滿意」「借算法施加影響」正成為

在花旗國運營的最大軟肋。去年１１月，ＴｉｋＴｏｋ公開向用戶Ｆｅｒｏｚａ Ａｚｉｚ道歉

，並承認「審查程序並不完美」，後者早前因談及中國內政遭封號。

「死對頭」ＦＢ就乘機指摘，美國經濟的基礎是民主、競爭、包容和自由表達的價值觀「中

國正建立自己的互聯網版本，並將其願景出口到其他國家。」此恐正是ＴｉｋＴｏｋ急於開放其

審核政策及算法的原因。

以新科技為代表的中企巨頭幾乎個個都有「全球化」的雄心，走出去而不忘本固然重要，但

融入當地的價值觀ＤＮＡ同樣是生存發展的關鍵。在尋求戰略影響力之前，互惠公平才是最好的

敲門磚。

