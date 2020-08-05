《投資智慧－鄧聲興》中軟國際（０３５４）續受惠軟件國產化趨勢

《投資智慧》抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ遭美國政府逼令出售美國業務，另一間有中資背景的

視像會議應用Ｚｏｏｍ亦將會停止向中國用戶直銷，轉為經戰略合作經銷商進行銷售。此舉被市

場視為半退出中國市場。事件亦反映有國際業務的中資科技企業傾向將中國市場及海外市場完全

分割。事實上，中國在大力發展半導體國產化，同時亦進一步推動中國軟件國產化的發展，當局

或會加快推出相關的扶持政策。舉例說，有報道指中國當局已下令政府辦公室及公共機構在３年

內撤換所有外國電腦設備及軟件。市場估計政府機關和公共機構未來３年將需要換掉２０００萬

至３０００萬件硬件，２０２０年目標更換掉３０％的硬件，２０２１、２０２２年則須分別淘

汰其餘的５０％及２０％硬件。



國內軟件行業的龍頭中軟國際（００３５４）持續受惠國產化趨勢，進一步取代外國的軟件

商。值得留意，中軟在大型企業客戶的雲智能業務極具潛力。集團去年首十大客戶收入貢獻

７６％，較２０１８年的７３％進一步提升。主要由華為的業務穩步增長所帶動，另外集團來自

騰訊、阿里、平安的業務亦見快速增長。有利吸引其他大客戶的業務合作，特別是國企訂單。集

團日前公布與深圳市智慧城市科技發展集團簽署戰略合作協議。為深圳國資委２８家集團提供平

台服務。特別是基於鯤鵬架構的行業雲解決方案，為客戶提供諮詢、雲化解決方案建設、雲平台

運營管理等端到端服務。另外，中軟國際作為首批華為雲鯤鵬凌雲合作夥伴。隨著鯤鵬雲計算產

業在國內市場的發展，集團料受惠大型企業客戶的規模及用戶數量的提升。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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