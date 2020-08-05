《拆局麒想－林嘉麒》阿里健康配股集資額大，多方利好應伺機低吸

《拆局麒想》阿里健康（００２４１）宣布配售新股４﹒９９億新股，集資１００億元，每

股作價２０﹒０５元，較昨日收市價每股２１﹒８元折讓約８﹒０３％，今早（５日）低見

２０﹒５元，可守於配股價。是次涉及金額高達１００億相當於新股上市一樣，當然公司市值早

已高達２７００億，佔其市值不算大。是次集資，約８０％至９０％將用於進一步發展醫藥健康

產品全渠道業務及醫療健康服務業務，另外１０％至２０％用於發展數字基建及創新業務。



公司早於今年２月從母公司阿里巴巴（０９９８８）購入天貓平台銷售目標產品及服務而建

立之所有商家關係，及管理目標商家關係時所建立的相關營銷及運營人員之僱傭關係。而天貓醫

藥平台去年商品交易總額（ＧＭＶ）達到人民幣８３５億元，年度活躍消費者超過１﹒９億，而

阿里健康去年整體醫藥電商平台業務，收入總額就達到人民幣１１﹒７億元，同比增長

６９﹒６％，可見市場增速之快。國家去年出台《促進健康產業高質量發展行動綱要

（２０１９－２０２２年）》，在「互聯網＋醫療健康」內容上，提出積極發展「互聯網＋藥品

流通」，建立互聯網診療處方信息與藥品零售消費信息互聯互通、實時共享的渠道，支持在線開

具處方藥品的第三方配送，加快醫藥電商發展。而阿里健康截至今年３月，「３０分鐘送達、

７＊２４小時送藥」服務已經覆蓋杭州、北京、廣州、深圳、武漢、上海、成都等共１４個城市

。同時已在全國超過１４０個城市推出「急送藥」服務，並計劃將在更多城市鋪開。在倉儲物流

方面，公司實現５地７倉發貨，全國２０個城市次日送達。不過，２４小時送藥只涉及１４個城

市，而全個７個倉發貨，國家需求之大，阿里需要快速擴張，才追得上國家政策發展。



至於互聯網醫療領域發展方面，市佔率一直較平安好醫生（０１８３３）大落後。平安集團

在科技早期的部署，及平安保險的大數據配合，具備先天性優勢。不過，公司亦已在２０１９年

１月，和螞蟻金服共同投資浙江扁鵲健康數據技術有限公司所承建的「浙江省互聯網醫院平台」

，並成為全國第一個集監管能力和服務能力於一體的區域互聯網醫療平台。現已有超過４００家

包括三甲醫院在內的醫療機構入駐，實現了浙江省所有地級市的全覆蓋。由於平台是國家衞健委

樣板工程，疫情期間亦發揮作用。是次互聯網醫療領域的平台及經驗，可有效推動阿里健康在其

他省市複製發展，相信也是最新集資用途之一。



值得留意的是阿里健康今次的融資動作。今年初購入天貓醫療平台是透過發行全新股８﹒６

億股予阿里巴巴的旗下公司，不涉及現金，今次是新股發行需要投資者支持。今年７月，股東雲

峰基金旗下Ｉｎｎｏｖａｒｅ就在場內減持１﹒５４億股，相當於３５億元，均價為２２﹒６５

元。減持百份比不多，當時減持後持股仍有３２﹒３％，不過減持行動叫投資者有戒心。今次配

股價為２０﹒５元，市傳由於反應熱烈而加大了集資額。意即，就算上月投資者見到雲峰基金並

未影響今次投資者認購新股對阿里健康的信心，再加上在疫情後，互聯網醫療發展在國策有絕對

的剛需推動，阿里健康值得今次配股消息調整時買入。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊ 筆者無持有上述股份



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