《樓市亮話－湯文亮》建築面積的迷思

《樓市亮話》有國內老友最近賣了一個在９年前買入的新樓單位，講出嚟都很可憐，竟然要

蝕錢，大約蝕了１０％，在百思不得其解下問我，我話問我與問道於盲沒有分別，因為當時的新

樓單位習慣用建築面積計算，一般都是發了水，究竟發了幾多，就各自為戰。好似曹操在赤壁，

苻堅在淝水，兩位大哥都號稱百萬大軍，不過，曹操實際的軍力只有８３萬，苻堅更加離譜，只

得５０萬烏合之眾，香港地產商也是一樣，大家各有各發，實用率低至五成亦有出現，如果剛好

買入那些單位，到今日仍要蝕讓就絕對不出奇，至於二手樓，因為可以睇現樓，業主發到天花龍

鳳都冇用，５００呎單位話１０００呎，盲都可以睇到有很大水份。



老友問現在新樓有沒有發水，ＣＹ做了一屆特首，最大功績就是取消建築面積，據聞當時有

很多國內人在香港買了新樓，單位明明是２０００呎，到收樓時度一度，只得１０００呎，不少

買家向領導層投訴，ＣＹ被逼要整頓，現在新樓二手樓都用可供銷售面積，雖然仍然有多少水份

，不過大家都可以接受，以前，我有一個年輕朋友在收樓真的被所買的新樓嚇到暈，現在統一計

算方法，大家買樓都放心得多。



政府解決了住宅，但並沒有解決工商舖的發水問題，或者政府官員認為買工商物業的屬於商

業行為，政府不宜插手干預，我對此沒有意見，不過，就要提醒那些買或者租工商物業的人，千

祈唔好貪平，一定要到現場視察一下。因為有一段時間，工商物業交易頻密，每經一手，業主或

者炒家都會將單位面積發多少，不少商業單位實用率不足六成，睇落呎價唔貴，甚至比市價低，

但如果建築面積用實用率來還原，就會發覺比市價高，由於是現樓買賣，亦很難踼契，所以，千

祈唔好聽物業代理話很抵就覺得很抵，物業代理的意見可能是指業主而非買家，閣下買得貴是閣

下的事，他們仍然有佣金收。不過，發水在工商舖買賣早已習非成是，如果一定要用地產商開售

的呎價計算，就一定買唔到樓，在香港，建築面積的迷思的確令很多人受到困擾。《紀惠集團副

主席及行政總裁 湯文亮》



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