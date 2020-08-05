《缸邊嫺談－黃惠嫺》經濟內循環－擴大內需，鼓勵消費，拉動增長

《缸邊嫺談》據中國國家統計局最新公布的數據顯示，２０２０年第一季度國內生產總值（

「ＧＤＰ」）同比下跌６﹒８％（圖表），第二季度的ＧＤＰ則由負轉正增長３﹒２％，今年上

半年的ＧＤＰ按年下跌１﹒６％。今年上半年，突而其來的疫症令拉動中國經濟增長的三頭馬車

－－投資、外貿、消費均出現不同程度的跌幅，導致內地自１９９２年開始公布季度ＧＤＰ數據

以來，經濟首次出現負增長。



ＧＤＰ同比增長進度



年份 一季度 二季度 三季度 四季度

（％） （％） （％） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

２０１５ ７﹒１ ７﹒１ ７﹒０ ６﹒９

２０１６ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１７ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８

２０１８ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒７ ６﹒５

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６﹒０ ６﹒０

２０２０ －６﹒８ ３﹒２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：同比增長速度為與上年同期對比的增長速度。

資料來源：中國國家統計局



在投資方面，根據中國國家統計局的數據，以２０２０年上半年計，全國固定資產投資同比

下降３﹒１％，降幅較１－５月份收窄３﹒２個百分點，較第一季度收窄１３﹒０個百分點。分

領域看，基礎設施投資下降２﹒７％，製造業投資下跌１１﹒７％，跌幅分別較第一季度收窄

１７﹒０及１３﹒５個百分點；房地產開發投資增長１﹒９％，第一季度則為下跌７﹒７％。



外貿方面，根據中國海關總署的數據，２０２０年上半年，中國貨物貿易進出口總值

１４﹒２４萬億元（人民幣．下同），同比下跌３﹒２％，降幅較前５個月收窄１﹒７個百分點

。其中，出口７﹒７１萬億元，進口６﹒５３萬億元，同比分別下跌３％及下跌３﹒３％。



消費方面，根據中國國家統計局的數據，２０２０年１－６月份，社會消費品零售總額錄得

同比下跌１１﹒４％。按零售業態分，１－６月份限額以上零售業單位中的超市零售額同比增長

３﹒８％，百貨店、專業店和專賣店同比分別下跌２３﹒６％、１４﹒１％和１４﹒４％，全國

網上零售額同比增長７﹒３％。其中，實物商品網上零售額增長１４﹒３％，而在實物商品網上

零售額當中，吃類和用類商品分別增長３８﹒８％和１７﹒３％，穿類商品則下降２﹒９％。



綜觀三大元素，今年上半年，資本形成總額拉動ＧＤＰ增長１﹒５個百分點，貨物和服務淨

出口向下拉動ＧＤＰ０﹒２個百分點，最終消費支出向下拉動ＧＤＰ２﹒９個百分點。在投資上

，中國政府曾多次表明不會採取「大水漫灌」的措施，即是會繼續實施穩健的貨幣政策，促進貨

幣信貸和社會融資規模合理增長。而在外貿上，現時全球疫情持續，外部不確定因素增加，海外

訂單減少，中國作為全球最大的生產國之一，在外部風險明顯增加下，內地經濟恢復仍面臨較大

的壓力。由於外部需求較難控制，所以預計政府會從推動內需著手，從而拉動經濟。



＊習主席兩次提出「內循環」概念＊



中國國家主席習近平於今年５月時曾兩次提出「充分發揮國內超大規模市場優勢，加快形成

以中國國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」的經濟「內循環」概念。６

月份，中國國務院副總理劉鶴在「陸家嘴論壇」上亦提出相同的論調。最近，在７月３０日的中

共政治局會議上，國家主席習近平再度提出中國經濟以「內循環」為主體的說法，似為下半年中

國經濟工作部署作出指示。



一般而言，要做到需求大於供應，經濟才會有增長。現時海外訂單減少，內地廠商的生產力

未能用盡，若能夠提升內部需求，提振消費，充分利用內地１４億龐大人口的潛力，以及超大規

模的市場優勢，將部分的生產力轉為內銷，便可維持資源（原材料、資金及人力資源）的流轉，

做到供給與需求形成一個平衡的循環。



為加大內需，國家主席習近平於７月２１日召開的企業家座談會上提出，要加大政策的支持

加度，激發市場主體活力，首先要落實好紓困惠企政策。具體而言，要實施更加積極有為的財政

政策、更加穩健靈活的貨幣政策，增強宏觀政策的針對性和時效性，繼續減稅降費、減租降息，

確保各項紓困措施直達基層、直接惠及市場主體，強化對市場主體的金融支持，發展普惠金融，

支持適合內銷的出口商品開拓內地市場。



在「內循環經濟」概念提出後，內需股受到刺激，備受青睞。而今次所涉及的內需範圍更為

廣泛，涵蓋一般民生至高端產品，包括食品、飲品、乳製品、服裝、體育用品、電器、醫藥、汽

車、５Ｇ設備、軟件及晶片等。在「內循環」概念之下，或會更為著重內地生產、內地消費，因

此一些內地自有品牌內需股在政策支持下有望發展空間更大，建議可留意相關板塊。



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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