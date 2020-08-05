【企業盈喜】碧桂園服務（６０９８）料中期多賺逾５０％

《經濟通通訊社５日專訊》碧桂園服務（０６０９８）公布，集團預期截至２０２０年６月

３０日止中期未經審核合併收入、稅前利潤、期內淨利潤及股東應佔利潤，將較去年同期皆錄得

超過５０％的增長。

主要由於集團物業管理在管面積的增加與社區增值服務、非業主增值服務及「三供一業」業

務收入的綜合上升。（ｃｗ）

