【企業盈警】保利達資產（２０８）料中期純利大減８５－９５％

《經濟通通訊社５日專訊》保利達資產（００２０８）公布，集團預期截至２０２０年６月
３０日止中期純利將按年跌８５－９５％。
純利減少主要由於住宅物業市場銷售價格下跌而導致集團持有澳門海上居發展項目之物業發
展權益之公允價值變動金額減少，以及集團鑑於國際石油價格大幅下跌而就其位於哈薩克斯坦之
Ｓｏｕｔｈ Ａｌｉｂｅｋ油田之石油生產及開採資產所作出之減值虧損所致。（ｃｗ）
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