【企業盈喜】長盈（００６８９）料中期虧轉盈最少１００萬元

《經濟通通訊社５日專訊》長盈集團（００６８９）公布，預期截至６月３０日止中期純利
不少於１００萬元，而去年同期虧損約３９００萬元。
該集團指，轉虧為盈主因期內並無油氣資產減值虧損撥備，去年同期有關減值虧損撥備約
１４００萬元、應收貸款及利息預期信貸虧損撥回約１５００萬元，去年同期有關虧損撥備約
５００萬元，以及透過損益按公允值列帳金融資產淨虧損減少８００萬元，至約１２００萬元。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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