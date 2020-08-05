【企業盈警】中國集成（１０２７）料中期盈轉虧最少４００萬人幣

《經濟通通訊社５日專訊》中國集成控股（０１０２７）公布，預期截至６月３０日止中期

虧損不少於４００萬元人民幣，去年同期錄純利約３００萬元人民幣。

該集團指，轉盈為虧主因新型冠狀病毒疫情，雨傘產品需求大幅下滑，令期內銷量減少，加

上銷售及分銷開支包括營銷及推廣開支增加，以提升其品牌知名度。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

