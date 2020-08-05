【企業盈警】Ｉ﹒Ｔ（００９９９）料上季盈轉虧最少１億元

《經濟通通訊社５日專訊》Ｉ﹒Ｔ（００９９９）公布，繼早前發盈利警告後，預期截至５
月３１日止３個月的第一季度虧損不少於１億元，而去年同期錄純利３４００萬元。
該集團指，減值評估如商譽、物業、家具及設備及使用權資產尚未進行以及第一季度管理帳
目並未經其核數師審閱或審核。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話04/08/2020
【匯控績後】券商憂匯控上調信貸損失指引添不明朗 大摩籲減持
|中國故事04/08/2020
《神州經脈》人行明確政策將更靈活精準 滬綜指三連升衝擊三千四
|財經熱話04/08/2020
大灣區城際鐵路建設 概念股再炒 深圳控股彈起7%
|財經熱話04/08/2020
傳確診人數下降 舊經濟股反彈 港股升488點收24946
|財經熱話04/08/2020
《Online有話兒》微軟買TikTok，侵侵話華府要分一杯羹
|財經熱話04/08/2020
【再創高峰？】螞蟻上市阿里重上250元 染藍大熱美團又再破頂
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰