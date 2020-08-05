【企業盈警】Ｉ﹒Ｔ（００９９９）料上季盈轉虧最少１億元

《經濟通通訊社５日專訊》Ｉ﹒Ｔ（００９９９）公布，繼早前發盈利警告後，預期截至５

月３１日止３個月的第一季度虧損不少於１億元，而去年同期錄純利３４００萬元。

該集團指，減值評估如商譽、物業、家具及設備及使用權資產尚未進行以及第一季度管理帳

目並未經其核數師審閱或審核。（ｗｈ）

