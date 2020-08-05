【企業盈喜】中國萬桐園（０６９６６）料中期純利增７０％

《經濟通通訊社５日專訊》中國萬桐園（０６９６６）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年增長７０﹒４％，至約８６６萬元（人民幣．下同）。

該集團指，純利增長主因去年同期由ＧＥＭ轉往主板上市錄非經常性開支約５３０萬元，部

分由去年一次性政府津貼２００萬元所抵銷。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

