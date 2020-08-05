【北水炒Ｄ乜】淨流入４６﹒１億人幣，買美團思摩爾沽信義光能

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股三大指數收市全線上升，納指連升四日再創新高，港股

也扭轉連跌三日頹勢，一度飆逾六百點。恆指高開２０６點後，升幅曾縮至８１點，低見

２４５３９，隨後買盤吸納，大市升幅擴大，更升穿５０天線。午後突落鑊，升幅擴大至逾

６００點見２５０６２點全日高，返５０天線（約２４７２２點）、１０天線（２４７９９點）

，重上兩萬五。恆生指數最終收報２４９４６，上升４８８點或上升２﹒００％，主板成交

１４５９﹒７８億元。

按額度計算，北水全日淨流入４６﹒１億元人民幣，減少２３﹒７％。北水淨買入最多的個

股依次是美團點評（０３６９０）、思摩爾國際（０６９６９）、海爾電器（０１１６９）；淨

賣出最多的依次是信義光能（００９６８）、融創中國（０１９１８）、藥明生物

（０２２６９）。

主板成交１４５９﹒７８億元增加１１﹒９％。其中港股通成交２６４億元，佔總成交

１８﹒１％。



＊美團再破頂，獲北水熱情掃貨淨流入近１５億＊



美團曾飆１０﹒５％，高見２２１﹒６元再創新高，全日升８﹒６７％報２１８元，北水淨

買入１４﹒５億元。

思摩爾國際跌２﹒５８％報３９﹒７元，北水淨買入４﹒１億元。

海爾電器升１﹒５６％報２９﹒３元，北水淨買入３﹒５億元。

信義光能升１０﹒６３％報９﹒２６元，北水淨賣出１﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） １４﹒４６

思摩爾國際 （０６９６９） ４﹒１０

海爾電器 （０１１６９） ３﹒４５

騰訊控股 （００７００） ３﹒２７

小米集團 （０１８１０） ２﹒５１



淨沽出最多港股：

信義光能 （００９６８） －１﹒５９

融創中國 （０１９１８） －１﹒２７

藥明生物 （０２２６９） －１﹒２７

中芯國際 （００９８１） －１﹒１４

復星醫藥 （０２１９６） －０﹒７５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

