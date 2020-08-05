《日入而息》長建少賺５２％，電能純利跌四成，港股企穩二萬五

《今天重點》﹡長建（０１０３８）中期純利按年跌５２％，中期息６８仙

﹡電能實業（００００６）中期純利按年跌４０﹒３％，派中期息７７仙

﹡金管局表示銀行業再為貿易融資貸款展期９０天；銀行公會歡迎業界延長貿

易融資貸款還款期

﹡本港新增８５宗確診個案，３３宗病源不明

﹡７月ＰＭＩ回落至４４﹒５，防疫加辣下營商環境轉差

﹡中國７月財新服務業ＰＭＩ跌至５４﹒１，顯著低預期



《即日市況》﹡港股企穩二萬五，全日收２５１０２點升１５５點，成交１２２８億



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒１７％四連揚，權重股跌惟多板塊力撐



《美元匯價》﹡美匯短線料９２﹒５０至９４﹒５０上落；歐元最新報１﹒１８３７╱

４０，日圓最新報１０５﹒８１╱８２



《公司業績》﹡香港電訊（０６８２３）中期盈利１８﹒９８億元，按年跌１２％，派息

３０﹒１仙

﹡鉅京控股（０８４５０）九個月虧轉盈１０８４﹒５萬元，不派息

﹡易通訊（０８０３１）中期溢利１３７﹒６萬元，跌７６％，不派息

﹡大酒店（０００４５）中期盈轉虧蝕１２億元，不派息

﹡中國地熱能（０８１２８）中期虧轉盈９１７﹒３萬元，不派息

﹡第一太平（００１４２）聯營ＭＰＩＣ半年少賺６３％至３０億披索

﹡ＩＧＧ（００７９９）中期多賺８６％，中期息連特別息共派５０﹒２仙

﹡長建（０１０３８）中期純利按年跌５２％，中期息６８仙

﹡電能實業（００００６）中期純利按年跌４０﹒３％，派中期息７７仙

﹡ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）中期純利按年跌

９４﹒２％，不派息

﹡大成食品（０３９９９）中期多賺５﹒４５倍至８５１４萬元人幣，不派息

﹡ＴＯＭ集團（０２３８３）中期虧損擴大至１﹒１２億元，不派息



《公司資訊》﹡大酒店（０００４５）第二季港半島酒店出租率１３％，比上年同期挫

４８個百分點

﹡中國幸福投資（０８１１６）澄清前任董事潘曉冬收購Ｐ２Ｐ業務中沒

有濫用權力

﹡中駿集團（０１９６６）７月份合同銷售逾７７億人民幣，增４９％

﹡日清食品（０１４７５）控股股東中國業務上季銷售總額升２０％

﹡和黃醫藥表示待產品成功商業化才會重啟香港上市，料２０２４年扭虧

﹡美國司法部起訴博華太平洋（０１０７６）管理層涉嫌洗黑錢

﹡香港寬頻（０１３１０）與實惠集團策略合作，為住宅客戶提供家居購物優

惠

﹡匯財金融（０８０１８）買賣華能國電（００９０２）股份

﹡嚐高美（０８３７１）申請轉主板上市

﹡中國信達（０１３５９）擬分拆信達證券於中國獨立上市

﹡銀城國際控股（０１９０２）７月份合約銷售額按年跌５﹒４４％

﹡復星醫藥（０２１９６）和ＢｉｏＮＴｅｃｈ已在中國開始新冠疫苗臨床試

驗

﹡金地商置（００５３５）７月合約銷售總額按年升１４﹒６５％至５６﹒４

億元人民幣

﹡盛業資本（０６０６９）附屬出售應收賬款，涉資約７５７０萬元人民幣

﹡中泛控股（００７１５）武晨辭任公司總裁，主席韓曉生將兼任總裁一職



《國企紅籌》﹡諾基亞投訴聯想（００９９２）侵權，美國國際貿易委員會展開調查

﹡首創置業（０２８６８）７月份簽約金額按年跌１７﹒８７％



《神州民企》﹡中芯（００９８１）創辦人表示美國對中國制約力沒那麼強，相信能追上

﹡世茂集團（００８１３）７月份合約銷售按年升４５％



《中國要聞》﹡中國７月財新服務業ＰＭＩ跌至５４﹒１，顯著低預期

﹡機構料中國７月出口重回負增長，進口增速放緩至１％

﹡摺疊屏獨角獸柔宇科技擬到Ａ股上市，市值６０億美元

﹡各地積極房價管控，海口打擊捂盤惜售，杭州限制漲幅

﹡杭州監管否認禁止單價３﹒５萬元以上樓盤申請預售證

﹡Ｇ６０產業協同創新再擴容，打通產業鏈加速內循環

﹡長江洪災上月致３８００萬人受災，損失逾千億人幣

﹡海南第二家ＡＭＣ獲批，新創建等港資合計持股９５％

﹡農發行完成發行４３億人幣境外債，支持雙循環發展

﹡中國有色金屬協會表示今年國外鋰精礦產量將大幅減少

﹡長城資產表示下半年計劃出資８００億元人民幣收購不良資產

﹡內地今年光伏發電平價上網裝機規模３３０５萬千瓦

﹡國家電網上半年少賺８１％，省級公司虧損比例超七成

﹡發改委調研北京廢舊家電回收系統建設，推進更新消費

﹡受颱風影響，上海延誤或取消逾６００個航班

﹡人行連續第三日停逆回購，淨回籠３００億

﹡白宮表示將在未來幾日針對中國應用程式採取行動

﹡抖音ＴｉｋＴｏｋ上月吸金１億美元，美市場貢獻６％

﹡美國衛生部長將歷史性訪台，斷交以來最高級官員到訪；北京稱堅決反對美

台官方來往

﹡微軟創辦人蓋茨稱承諾非常謹慎保證數據安全

﹡澳洲總理莫里森稱暫時無證據顯示應禁用ＴｉｋＴｏｋ

﹡巴西副總統莫勞稱不阻止華為參與５Ｇ投標

﹡內地加強支援集成電路產業，晶片股再發力軟件股跟升

﹡正邦科技表示７月生豬銷售收入同比大增逾２４７％

﹡上金所表示黃金價格創歷史新高，需提高風險防範意識

﹡蘇寧、蔚來達成戰略合作，打造汽車智慧零售體驗店

﹡上海上周新房成交回升，土地拍賣市場火熱

﹡深圳市住建局表示「積分制搖號」買樓將成為導向

﹡據報鬥魚、虎牙合併最快年內完成，兩團隊獨立運營品牌續保留

﹡乘聯會料７月主要廠商乘用車零售同比增長６％

﹡美國駐成都總領館所有領事服務均已暫停



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１２８０２﹒３點

﹡美訪台代表團不接觸當地民眾，先遣人員已抵台隔離



《其他消息》﹡葉國謙建議成立看守議會，委任真誠擁護基本法議員

﹡蓬佩奧譴責北京圖檢控海外港人，包括一美國公民

﹡金管局表示銀行業再為貿易融資貸款展期９０天

﹡銀行公會歡迎業界延長貿易融資貸款還款期

﹡深股通額度全日用２４﹒５億元；滬股通額度全日流走２１億元，陸股通淨

流出近２０億

﹡花旗集團訂立２５００億美元環保融資目標

﹡香港銀行學會獲委為首家銀行業專業資歷評估機構

﹡利嘉閣表示７月一手私宅登記回落，本月恐再失千宗大關



《新冠肺炎》﹡本港新增８５宗確診個案，３３宗病源不明

﹡當局正調查東院病人是否涉院內感染，累計４３人病逝

﹡警方嚴厲譴責網民發布假消息，訛稱鄧炳強染疫

﹡工信部表示全國核酸日檢測能力可達４８４萬人份

﹡醫管局表示亞博社區治療設施至今接收共１５０名患者

﹡Ｎｏｖａｖａｘ疫苗初期測試反應良好

﹡幼稚園校長表示網上教學缺乏政府支援，冀獲財務津貼

﹡政府表示中龍為承辦商，檢測工作由其夥拍本地化驗所

﹡食衛局研究基金再撥款５９００萬資助第二批病毒研究

﹡強生下月開始於日本等地開始疫苗臨床測試

﹡梁子超稱若篩檢發現更多感染個案，應延長封閉街市

﹡醫委會業外委員表示內地醫護化驗師需按制度註冊

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