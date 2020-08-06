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即市新聞

06/08/2020 07:50

《華爾街內望》市場續憧憬新紓緩方案，道指升３７３點，納指破頂

　　《經濟通通訊社６日專訊》投資者仍樂觀認為美國國會即將就新紓緩方案達成協議，美股周
三（５日）攀升。
　　道指漲３７３點或１﹒３９％，報２７２０１點。標指漲２１點或０﹒６４％，報３３２７
點。納指續破頂漲５７點或０﹒５２％，報１０９９８點。
　　目前白宮和部分參議院共和黨將本周五（７日）視為就新一輪紓緩方案達成協議的最後期限
，否則將停止磋商。
　　美國供應管理協會（ＩＳＭ）表示，隨著新訂單飆升至創紀錄高位，龐大的服務業活動在上
月動力增強。另外ＡＤＰ民間就業報告顯示，美國上月民間就業職位增幅遠低於預期。
　　個股方面，迪士尼躍升８﹒８％，其主題公園和媒體網絡營收降幅勝市場預期。電子支付系
統供應商Ｓｑｕａｒｅ飆升７﹒１％，其第二季營收增６４％，因為消費者在疫情期間增加線上
購物，並使用其應用程式Ｃａｓｈ。
　　Ｔｅｌａｄｏｃ　Ｈｅａｌｔｈ急跌１９﹒０１％，公司同意收購慢性病護理提供商
Ｌｉｖｏｎｇｏ　Ｈｅａｌｔｈ，並作估值１８５億美元，Ｌｉｖｏｎｇｏ跌１１﹒４％。
　　電動卡車製造商Ｎｉｋｏｌａ跌９﹒８１％，公司發布上市以來首份業績，其季度虧損擴大

　　指標十年期國債收益率升３﹒３個基點至０﹒５４６％。（ａｌ）

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