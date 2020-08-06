《華爾街內望》市場續憧憬新紓緩方案，道指升３７３點，納指破頂

《經濟通通訊社６日專訊》投資者仍樂觀認為美國國會即將就新紓緩方案達成協議，美股周

三（５日）攀升。

道指漲３７３點或１﹒３９％，報２７２０１點。標指漲２１點或０﹒６４％，報３３２７

點。納指續破頂漲５７點或０﹒５２％，報１０９９８點。

目前白宮和部分參議院共和黨將本周五（７日）視為就新一輪紓緩方案達成協議的最後期限

，否則將停止磋商。

美國供應管理協會（ＩＳＭ）表示，隨著新訂單飆升至創紀錄高位，龐大的服務業活動在上

月動力增強。另外ＡＤＰ民間就業報告顯示，美國上月民間就業職位增幅遠低於預期。

個股方面，迪士尼躍升８﹒８％，其主題公園和媒體網絡營收降幅勝市場預期。電子支付系

統供應商Ｓｑｕａｒｅ飆升７﹒１％，其第二季營收增６４％，因為消費者在疫情期間增加線上

購物，並使用其應用程式Ｃａｓｈ。

Ｔｅｌａｄｏｃ Ｈｅａｌｔｈ急跌１９﹒０１％，公司同意收購慢性病護理提供商

Ｌｉｖｏｎｇｏ Ｈｅａｌｔｈ，並作估值１８５億美元，Ｌｉｖｏｎｇｏ跌１１﹒４％。

電動卡車製造商Ｎｉｋｏｌａ跌９﹒８１％，公司發布上市以來首份業績，其季度虧損擴大

。

指標十年期國債收益率升３﹒３個基點至０﹒５４６％。（ａｌ）

