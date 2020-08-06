《運籌帷幄－梁業豪》改良後的「期貨大戶開倉水平分析法」

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於向好和偏淡。很多年前，筆者發明了「指數期貨大戶加權平均開倉水平分析法」

，用作推測首半個月港股大市的表現；一般而言，只須觀察至每個月第二個交易日收市，便可得

悉，準確度非常高。最近筆者改良了分析法，希望可以更加精細地預測大市於首半個月的表現，

並從好淡雙方的角力情況推測下半個月內大市的表現。須注意的，為期間市況雖會反覆，整體走

向不變。

日後筆者會找個機會詳細講解整個分析法的運用方法，每個交易日的分析結果則會向「梁業

豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」各Ｓｉｌｖｅｒ或以上級別的ｐａｔｒｏｎｓ發放。過法廿多年來，筆

者一直在鑽研新的專業分析技巧，至今仍從未間斷。事實上，被大量不同衍生工具充斥的股票市

場已經變得愈來愈複雜，大家如欲只憑一、兩項簡單技術分析工具，如平均線、ＲＳＩ等，便可

準確測市，不用妄想了！《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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