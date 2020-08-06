《國金與投資－曾廣標》中國與歐盟如何管控分歧？

《國金與投資》中美惡鬥加劇，很大程度與美國大選有關，特朗普和共和黨想卸鑊給中國，

佩洛西和民主黨對北京也絕無好感，除了要黑中國之外，美國政客也不忘對付俄羅斯。民主黨宣

稱普京在２０１６年曾暗助特朗普拉票，因此民主黨控制的眾議院向莫斯科發功，日前通過了對

俄方「北溪二號」能源項目的制裁，即反對俄羅斯的油氣進一步輸往歐洲。對此，歐盟國家也不

滿美方的長臂管轄，特別是想買更多俄羅斯燃氣的德國。



＊中歐俄均面對美式霸凌＊



特朗普當局日前也宣布要從德國局部撤軍以示對德國不交足北約軍費的懲罰，也反映出美歐

和美德之間的關係在美國大選年正在轉差，至於在選後能否修好，還要看到時的環球政經和疫情

大勢。



美國借香港局勢進一步向中港施壓，歐盟亦加以響應，由於歐洲議會內反對北京的聲音很大

，歐盟各國和行政機關在某種程度也要配合，因而出現了歐盟２７國一起抨擊港區國安法及宣布

對香港進行了某些制裁，包括不向港方出售警用設施等。德國和法國更由於港方通緝外逃的涉港

獨分子，中止與港方的引渡疑犯的協定。此舉引來北京的抗議。



＊中歐對話 盼今年達成投資協定＊



然而，中歐之間的互相針對還是有節制的，歐盟與英語系五眼聯盟緊跟美方有很大不同，中

歐不想由於意識形態上的分歧而影響雙方的經貿往還。雖然面對著美方的重大壓力，歐盟兩大國

德國和法國對於是否使用華為設備，還是留有一手。



７月底，中美貿易高級代表採取了視頻形式舉行了新一輪貿易高層對話，中方由副總理劉鶴

帶領參與，而歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯則率領歐方代表團隊。會後，中國商務部發表

，中歐雙方均表示將加快談判，以便今年底前達成中歐投資協定。雙方同意繼續加強宏觀經濟政

策協調，實施有效的財政和貨幣政策，以推動全球經濟復甦。雙方還承諾進一步相互開放市場，

為雙方企業提供公平、非歧視的貿易投資環境，並就５Ｇ網路建設，以及歐盟外國補貼白皮書、

外資審查政策、貿易救濟立法、政府採購和競爭政策等「坦誠交換看法」。



＊歐視華為夥伴促平等合作＊



所謂「坦誠交換看法」，即是雙方還有一些分歧，要繼續商討。歐盟委員會的官方網站上也

發布了相關消息。杜姆布羅夫斯基斯稱，在當前疫症危機下，歐盟必須要和包括中國在內的全球

夥伴合作，他同時指出，也必須關注歐盟公司在華得到平等的機會這樣的的癥結問題。雙方亦同

意在全球抗疫合作中共同發揮更具建設性的作用，雙方願進一步加強在疫情防控、疫苗研發、新

發傳染病防治、生物醫藥、復工復產和人員往來等領域的多雙邊合作，助力國際社會早日戰勝疫

情。



從會後發表的內容來看，中歐都希望盡快達成投資協定和加強抗疫合作，使能進一步互相開

放市場，擴大交往及促使世界經濟復甦。這說明了雖然出現了香港的麻煩，中歐關係仍在正常軌

道上，美國希望借香港問題促成圍堵中國的聯盟，至今參與的國家有限。歐洲大多數國家不願上

美國的船。



＊中德要減少麻煩實現雙贏＊



在中歐經貿關係上，以中德最為重要，中國是德國最大的貿易夥伴，雙方每年的正常貿易額

達到１８００億美元，今年由於受到疫情影響恐會有所減少，但中國從疫情中恢復得快，德國在

抗疫上亦有成果，有利於未來幾個月提振雙邊貿易額。德國股市近日有較大反彈，主要是由於中

歐的製造業採購經理指數均向好，料有利德國貨品增加出口提振經濟。



德國是全球貿易順差最大的國家，一向被視為全球化的受惠者，默克爾政府支持多邊主義及

反對保護主義，然而，德國不少主流傳媒在意識形態上對北京怉著敵意態度及憂心中國崛起。中

德政府需要努力管控政治分歧，減少麻煩。



德方要明白中國重視領土主權原則，反對別國干預內政，而中方則要明白德國對人權和自由

的重視，雙方互相諒解，友好關係便可順利發展。今年下半年，德國是歐盟輪任主席國，與中國

的投資協定能否順利拍板，還有賴中德最高領導人排除一切干預，達致雙贏。

《資深評論員 曾廣標》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

