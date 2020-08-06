《行內行外－梁崇讓》金融業面對的種種糾結

《行內行外》中美兩國爭鬥劍拔弩張，香港是中國的一部分，自然被捲入鬥爭的旋渦，香港

在一國兩制下，可實行資本主義的經濟制度，由於香港有特殊政治、經濟背景和地理位置，因此

香港成功發展為外向型經濟城市。在背靠祖國，面向國際市場的獨特優勢，資金又可自由進出，

藉中國經濟高速發展的東風，成為著名的國際金融中心，也成為內地企業的主要融資地，也是內

地資金走出去和外地資金走進來的主要南大門窗口。早期內地企業來港上市，為了吸引外資認購

，故以較低的市盈率招股，以吸引外國投資者，但今時由於內地融資市場漸趨成熟，加上現時全

球的融資市場，已由新經濟和生物科技行業潮流所主導，投資者對市盈率的估量尺度已有所改變

，只要新股份可供市場炒作的空間，大家便樂在其中，也不太理會業績市盈率的高低了。



＊欲加之罪何患無辭？＊



前些日子因中國政府在香港推行港區國安法，美國藉此機會終止了香港的特殊待遇地位，更

宣布制裁支持港區國安法的香港官員，最直接的恐嚇手法就是凍結該等人士在美國的資產，這是

美國干涉他國內政的慣用伎倆。



上周香港選舉主任裁定多名港獨和反對派人士選舉提名無效，特首也因新冠疫情惡化而決定

立法會選舉延期一年，歐洲多國緊隨美國先後宣布暫停和香港簽定的引渡疑犯協議，她們這種做

法疑有違反國際法和國際關係基本準則，明顯有干涉他國內政之嫌！筆者大感不解為何所有地方

都有自己的國安法而平安無事？日本奧運會也因疫情而延期，也有多個地方因疫情而變更選舉日

期，卻無人提出異議和質疑，為甚麼香港卻要備受批評和制裁？果真是欲加之罪何患無辭？真是

豈有此理！



其實美國和歐洲的舉措，目的都是為了打擊中國的發展，但今日已進入互聯網絡世代，很多

國際上的關係不是說斷就可以斷的，尤其是在金融領域內資金流動更不是容易阻止和控制。何況

香港是全球最自由的經濟體系之一，資金樂於在此進行投資炒賣，資金流進出也是非常方便和暢

順。



＊港需為美執行反逃稅？＊



自２０００年９１１事件發生後，美國為了加強全球打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集活動，

不斷向金融機構施壓，多間國際金融機構也因而受到重罰。此外，香港特區政府和美國政府簽定

美國《海外帳戶稅收合規法案》ＦＡＴＣＡ《跨政府協議》「版本二」，ＦＡＴＣＡ是美國制訂

的反逃稅機制，香港金融機構要履行直接向美國稅務局申報美國人在港資產的責任，目的是為了

識別美國納稅人有否在美國境外金融機構設立帳戶，並向美國稅務局隱瞞收入及資產情況，法案

規定美國境外金融機構，須向美國稅務局披露美國納稅人帳戶資料，若海外金融機構未遵從相關

規定，須面對其源於美國的相關所收款項會遭扣除美國稅務局所徵收的預繳稅款後果。



一直以來，ＦＡＴＣＡ《跨政府協議》是一條不平等條約，因香港為美國免費執行

ＦＡＴＣＡ所引起的行政成本，但這卻不是雙向的，美國從不需要幫香港執行類似ＦＡＴＣＡ相

同的規定，這還不是霸權行為是甚麼呢？香港的中小型金融機構為了避免觸及此「地雷」，大多

拒接美國公民成為公司的客戶，既然美國正式宣布取消香港的特殊待遇地位和與香港的引渡協議

，那麼香港金融機構仍否需要再為美國免費執行ＦＡＴＣＡ的程序呢？或更甚要迎合美國的意向

抵制支持港區國安法的香港政治人物呢？筆者木宰羊！這真要考考各公司合規負責人的智慧了。

但如真的取消，那香港金融機構的前線人員，便可省卻與客戶開戶時填寫Ｗ－８ＢＥＮ表格和毋

須費唇舌向客戶解釋表格用途等所產生的問題了，是否這樣？還有待香港證監會出來解說了。至

於有關港美沒有了疑犯引渡協議，那日後香港會否成為美國逃犯和企業避免美國監控的天堂呢？

真要拭目以待。



＊打擊借殼上市合理嗎？＊



後記：一度陷入破產危機的昔日菲林大王柯達照相突然與美國政府達成協議，雙方合作生產

製藥，菲林變身醫藥，令股價起死回生，三日暴升１０倍，本已絕望的投資者無不歡喜若狂，此

種情景相信難於再在香港市場發生了。過去有企業想在香港借殼上市，上市公司會向新金主大規

模發行證券，以助新金主收購上市公司股權，並取得其上市平台。新金主實際上利用股權的變動

將原本不符合新上市規定的新業務上市，目的是規避新上市規定及達致該新業務上市的一種方法

，而理論上證券的發行是一般公司的商業決定，並無不妥，過往也有先例，股價也有爆升。



但早前港交所重申根據《上市規則》，如公司擬大規模發行新證券換取現金，包括任何股份

、權證、期權或可換股證券，以收購或開展新業務，而該證券發行是規避新上市規定及達致該新

業務上市的方法，港交所（００３８８）可拒絕批准該等將發行股份上市，更透露會將嚴格考慮

股本集資規模和大規模證券發行時的動機等因素，有市場人士認為這說法明顯是針對過去借殼上

市的手法，這大大重擊借殼上市活動，同時也令瀕臨絕境的上市公司難於起死回生，投資者投入

的資金也會是凶多吉少，也會令一批專門尋找殼股的投資者和基金失望，至於上市公司的生殺大

權落在收取ＩＰＯ費用的上市公司手中，這是否合理和有沒有利益衝突，則又是見仁見智了。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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