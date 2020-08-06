《缸邊隨筆－石鏡泉》金價見三千？

《缸邊隨筆》美國時間周二，金價在盤中首破２０００美元每盎斯，一度上漲１﹒６％到每

盎斯２００９﹒１３美元；美國黃金期貨則升至２０２７﹒３０美元，是盤中新高，最終收於每

盎斯２０２１美元，漲１﹒７５％



金價是否真新高了？名義上是，但如計入通脹，尚差遠，世界黃金協會指出如計入通脹，金

價尚未突破２０１１年高位，計入通脹，是較２０１１年高價仍低２００美元，更遠低於

１９８０年１月的「高位」（當時是８００多元），以當時金價換算，應是現金價２８００美元

。



加拿大皇家銀行報告指出黃金今年升勢已足令其成為明星級資產，更認為如果全球形勢急轉

直下，金價在最牛的情況下，將升逾３０００美元，估計是有４０％出現此機會。



施羅德證券公司的盧克表示，現時吸引投資者買黃金的，是投資者對中央銀行、政府，尤其

是對其他投資項的回報，缺乏信心。



這方面的分析，日來談多了，抄一段子便是：



第一，美國的超低利率環境。美聯儲此前重申了保持寬鬆貨幣政策的基調，這使得實際利率

近來一直下挫，跌到了自２０１３年以來的最低水平；



第二，市場預期，美國政府會很快進一步出台經濟刺激措施。美國民主黨國會領袖及白宮協

商官員在周一表示，他們就新的疫情救濟法案的談判已取得了一些進展。而特朗普政府則強硬地

表示，如果沒有達成協議，總統也可能單方面直接採取行動。目前協議條款還是一個未知數，但

政府會繼續出手救助，包括繼續給民眾寄支票等經濟支持手段，都已經被市場預期消化，而使得

近期的通脹預期出現抬頭；



第三，寬鬆的貨幣政策加上政府的財政政策，使得美元走勢低迷。美元在兩年來的低點測試

，這使得以美元計價的黃金價格得到有力的支撐；



第四，宏觀上的不確定性。庫珀認為，由於黃金價格上漲速度過快，這使得暫時回調的風險

已經顯著上升。然而，鑑於宏觀環境，包括新冠肺炎疫情等因素，依然給市場帶來極大不確定性

，因此目前的市場環境依然支持黃金價格的進一步走高。



上面的四個分析，存在已久，但為甚麼會在美周二時間，金價才上？



＊可買金礦股＊



在前周，美１０年國債息仍在０﹒６厘上，但在上周已下見０﹒５８５厘，到昨晚（５日）

更見０﹒５厘，債券都無息收，揸錢的基金經理、有錢人，要怎辦？只好買金，所以施羅德證券

公司的盧克的觀察是對的。



下半年的疫情、經濟，有誰敢樂觀？金融市場所能估得一致的，是環球央行會繼續放水。再

放下去，將是愈來愈多的收益率為負利率，即意味著持有債券到期後，終有損失，結果就是不能

不轉買黃金了。



今周一（３日），筆者建議可買金礦股，原因是，從技術走勢言，黃金已企在２０１１年的

高位之上一星期，在技術走勢上，企前高位上三天，就是技術上突破，跟著看的，就是ｓｋｙ

ｉｓ ｔｈｅ ｌｉｍｉｔ。



在上周五（３１日），美１０年國債已下見０﹒５２厘，故就在周一時建議買些金了。



金價會升上甚麼水平，我買了山東黃金（０１７８７），怎不望金升、升、升？升至

８０００美元一盎斯如何？這個８０００美元一盎斯，不是今時才估，是數年前提出。為何這樣

估？日後談。《資深投資者 石鏡泉》



＊筆者持股山東黃金股份



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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