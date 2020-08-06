【企業盈警】恒偉集團料中期虧損擴至最多１３００萬元

《經濟通通訊社６日專訊》恆偉集團（０８２１９）預期截至２０２０年６月３０日止六個

月錄得擁有人應佔虧損介乎１２００萬元至１３００萬元，而截至２０１９年同期錄得擁有人應

佔虧損約６８３萬元。

公司認為該虧損增加主要是由於新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）疫情爆發及各國實施封

鎖措施，導致對產品的需求減少，從而導致產品的銷售額減少，收益下降。（ｆｚ）

