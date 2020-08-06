《專家之言－李偉傑》港股百天線至牛熊線波動，科技股續吸引資金

《專家之言》全球確診新冠肺炎人數突破１８５５萬宗，美國、印度及巴西等地新增人數仍

然高企。雖然疫情仍然揮之不去，但金融市場已習以為常，因除了各地央行持續放水刺激經濟，

市場憧憬各大藥廠加緊研發疫苗，預期最快今年第四季至明年第一季快將面世，到時候受疫情影

響的傳統經濟股份將有望大翻身。預料港股現維持在１００天線２４２５９點，至２５０天線２

５８２９點（牛熊線）水平波動，而中美關係相信將繼續是影響港股去向的關鍵。現時隨著貿易

戰、科技戰外，已伸延到不同層面上，因此「內循環」相信將繼續成為主調。現時第三季投資策

略相信仍繼續以科技股主導，除了納斯達克指數持續創新高外，本港恆生公司推出「恆生科技指

數」，刺激一眾科技股帶來資金追入，此外８月１４日恆生指數季度檢討，今次有機會將新經濟

股份納入藍籌，亦使科技股板塊持續落資金進入。



＊港股第三季投資策略仍以科技股主導＊



巨無霸的科技股份已去到較高水平後，相信資金將在較落後以及業務轉型的科技股板塊尋寶

，其中第一視頻（０００８２）具有互聯網體育概念股，雖然業績有機會受前期投放及攤銷成本

等因素，影響短期盈利表現，但業務前景及爆發力相信亦可小注作中線持有。

第一視頻執行董事及首席財務官鄭寶川於２０２０年１月中上場後，公司隨即更改了恆指行

業分類為「電子商貿及互聯網服務」。細看一下，該公司這半年有很多關於其國內體育彩票業務

發展的公告，新聞，新動態。原來第一視頻旗下的瘋狂體育已成功建立結合線上線下的新零售模

式－線上是原「彩票３６５」巨大資料庫研發的瘋狂紅單，線下則是以國內１０餘家大型連鎖超

市品牌為主要管道的全國零售網路。變現方式為透過啟動２億名的用戶資源，從彩票銷售服務、

紅單、體育遊戲、直播平台業務提取利潤。體育彩票是切人中國上萬億體育市場的重要人口，第

一視頻可算是港股第一隻互聯網體育概念股，前景廣闊。

瘋狂紅單是一個以Ａｌ大資料開發的付費薦彩平台，專門為中國彩民提供體育賽事分析、預

測、投注建議、賽事動態等資訊，是一款從多方面提高彩票中獎率的ＡＰＰ。瘋狂紅單於２０１

９年也被多家媒體評為中國十大知識付費平台之一，瘋狂體育與多家大流量的體育資訊發布平台

合作，輸出瘋狂紅單製作的內容，當中包括懂球帝、虎撲體育、騰訊、淘寶、支付寶等，覆蓋全

國接近七成的體育群體，瘋狂體育的電商生態圈還包括體育休閒遊戲台塊和瘋狂體育社區平台，

令用戶互動更穩定活躍，提升用戶黏性，進一步加強了整個彩民社區體系。



＊第一視頻０﹒２３５元可開始收集＊



第一視頻緊隨彩票發展的國策和自身作為互聯網企業的優勢，成功開拓一個全方位體育４區

彩票電商生態系統，線上紅單通過多個高流量的平臺管道發放付費資訊，線下也 夥多家知名連

鎖便利店全國鋪設零售網路（例如廣東７１１、便利蜂、好鄰居、家家悅惡圳市的華潤萬家、大

連聯華快客等），這個布局相信會令瘋狂體育快速霸估體育彩票新零售的市場，成為一哥，在可

見的將來為第一視頻帶來強勁的現金流。基於新冠疫情逐漸受控，德甲、英超、西甲、意甲、Ｎ

ＢＡ、中超、ＣＢＡ等賽事亦陸續開的，全球體育行業已經針對疫情成為常態下舉辦賽事的應對

策略，查看財政部網站，自今年５月中旬國際賽事重啟開始，體育彩票６月單月總銷量已比去年

同期的銷量回復九成半以上，展望賽事更密集的２０２０年下半年，以及將有歐洲盃、美洲盃、

奧運會國際盛事陸續上演的２０２１超級體有大年，能帶領以案狂體育作為核心業務的第一視頻

快速增長，可在０﹒２３５元之內開始收集，中線目標可看０﹒４２元水平，但跌穿０﹒２０元

需要考慮減磅或者止蝕。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者

沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

