《新股掛牌》立德教育首掛１﹒９８元，低招股價近６％

《經濟通通訊社６日專訊》立德教育（０１４４９）今日掛牌，首掛開報１﹒９８元，較招

股價２﹒１元低５﹒７１％，每手１０００股，不計手續費蝕１２０元。

立德教育在港接獲３﹒６４萬份申請認購４﹒６６億股，超購２６﹒９４倍。一手１０００

股中籤率２０％，認購１０手穩獲一手。（ｆｚ）

