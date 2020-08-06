《新股掛牌》立德教育首掛１﹒９８元，低招股價近６％

《經濟通通訊社６日專訊》立德教育（０１４４９）今日掛牌，首掛開報１﹒９８元，較招
股價２﹒１元低５﹒７１％，每手１０００股，不計手續費蝕１２０元。
立德教育在港接獲３﹒６４萬份申請認購４﹒６６億股，超購２６﹒９４倍。一手１０００
股中籤率２０％，認購１０手穩獲一手。（ｆｚ）
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