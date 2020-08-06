重磅股跌勢放緩，港股跌幅收窄至３８２點報２４７１９點

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股造好，納指企穩萬一點高位。港股則高開９８點報

２５２０１點，出口及內需股表現不俗，惟長和系受累長建（０１０３８）績差走低；騰訊

（００７００）旗下微信應用程式或被迫於美國下架，一度挫逾３％；港交所（００３８８）破

頂後亦倒跌，拖累港股最多跌４６１點見２４６４１點，穿二萬五關。午後港股格局大致不變，

恆指因重磅股跌勢放緩而跌幅收窄，但依然在兩萬五關以下，暫報２４７１９點，跌３８２點或

１﹒５３％，主板成交８４５﹒３０億元。國指報１０１３７點，跌１１８點或跌１﹒１６％。

騰訊旗下微信被美國國務卿蓬佩奧點名批評微信危害美國公民數據安全，指將推出連串針對

中國的措施，將不被信任的中國應用程式於美國應用程式商店下架，騰訊跌幅收窄至２﹒０５％

，報５４９﹒５元。港交所（００３８８）午後暫跌１﹒４５％，報３８０﹒４元。匯控

（００００５）跌２﹒３６％，報３３﹒１５元；中移動（００９４１）走低２﹒１６％，報

５４﹒３元；建行（００９３９）跌１﹒２１％，報５﹒７２元；友邦（０１２９９）跌

１﹒９５％，報７０﹒５５元。

Ａ股兩市跌幅擴大，上證綜指報３３６３點，跌１４點或０﹒４２％，成交３８３２﹒９５

億元人民幣。深證成指報１３８０９點，跌１５１點或１﹒０９％，成交５０６９﹒５４億元人

民幣。



表列十大跌幅恆指成分股表現：

股份（編號） 現價 變幅

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信和置業（０００８３） ９﹒３５元 跌２﹒０９％

中國神華（０１０８８） １２﹒８２元 跌２﹒１４％

中國移動（００９４１） ５４﹒３０元 跌２﹒１６％

瑞聲科技（０２０１８） ６１﹒５５元 跌２﹒２２％

中國聯通（００７６２） ４﹒３８元 跌２﹒２３％



電能實業（００００６） ４２﹒４５元 跌２﹒３０％

匯豐控股（００００５） ３３﹒１５元 跌２﹒３６％

太古Ａ （０００１９） ３８﹒７５元 跌２﹒６４％

舜宇光學（０２３８２） １４５﹒３０元 跌２﹒８１％

長江基建（０１０３８） ３９﹒３０元 跌３﹒９１％

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（ｎｓ）

