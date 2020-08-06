《專家之言－黃德几》新經濟股受追捧，網易有望追落後

《專家之言》有「港版納指」之稱的恆生科技指數正式在上周一（７月２７日）推出，新經

濟股繼續成為市場焦點，多隻先後破頂向上，相對之下，主要從事提供在線遊戲服務的「二哥」

網易（９９９９）走勢相對落後，可多加留意。網易被視為在線及手機遊戲領域上，最有能力跟

騰訊（７００）爭一日之長短的競爭對手，早科網熱年代於美國上市Ｎｅｔｅａｓｅ「納斯達克

上市代號：ＮＴＥＳ」，今年６月回歸本港，作第二上市。



＊主營三大業務，首季度純利升４９﹒１％＊



網易為內地第二大移動遊戲公司，主營三大業務包括在線遊戲服務、有道教育，以及創新及

其他業務，今年首季的收入佔比分別為７９﹒２％、３﹒２％及１７﹒６％。今年首季度，集團

收入１７０﹒６２億元（人民幣，下同），按年增加１８﹒３％，純利升４９﹒１％至３５﹒５

１億元。期內，整體毛利率上升１﹒３個百分點，至５５％。

集團透過本身的研發團隊，以及與海外ＩＰ所有者共同開發遊戲，目前提供超過１４０款手

遊和端遊，包括不少熱門遊戲如《大話西遊》、《陰陽師》 和《第五人格》等。今年首季度，

集團的在線遊戲服務收入１３５﹒１８億元，按年增加１４﹒１％，分部毛利率上升０﹒４個百

分點至６４﹒１％。另外，２０１９年度集團的在？遊戲於內地的收入佔比達８９％，海外遊戲

收入貢獻１１％，集團計劃進一步拓展海外市場，提升至未來３至５年的超過３成。



＊可考慮１４５元買入，反彈阻力１６７元＊



集團的智能學習透過有道營運。２０１９年，有道平均月活躍用戶數量超過１億。內地新冠

肺炎疫情，有助線上教育業務加快發展，加上雲音樂及創新業務的貢獻，有助增加收入來源。截

至去年１２月底，網易雲音樂註冊用戶總數超過８億。集團將於本月１３日收市後公佈第二季度

業績，值得留意。

不過，由於第二上市中概股未開放予北水買賣，網易暫時並無「港股通」數據。集團的上市

價為每股１２３元（港元，下同），至今未曾失守，７月初曾高見１６７元。走勢上，目前企穩

１０天和２０天線之上，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊轉牛差距，可考慮１４５元

買入，反彈阻力１６７元，不跌穿１３５元續持有。

《金利豐證券研究部執行董事黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

