【大國博弈】大摩：料中國不會推針對在華美國科網企業採措取行動

《經濟通通訊社６日專訊》摩根士丹利今日發表最新研究報告指，最近ＴｉｋＴｏｋ事件反

映美國利用非關稅措施針對中國，中美緊張關係亦擴展至應用程式層面，不過在中國正加快科技

發展下，料中國不太可能針對在華美國大型科網企業措取行動。

大摩報告又出，即使中國為應對美國今次非關稅措施，亦會優先考慮就業市場穩定，繼而採

取非關稅措施反?，故不太可能針對在華大型美國科網企業。（ａｌ）

