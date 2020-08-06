【全球放水】印度央行決定維持回購利率於４％及寬鬆貨幣政策不變

《經濟通通訊社６日專訊》印度央行貨幣政策委員會今日決定維持利率及寬鬆貨幣政策立場

不變，當中回購利率維持於４％不變，附賣回利率則維持於３﹒３５％不變，強調目前仍有進一

步採取貨幣政策行動的空間。

央行亦將確保通脹率維持在目標水平內，料下半年通脹率將減弱，央行總裁又指新增病例打

擊正印度經濟活動恢復，供應鏈亦因疫情而受影響。（ａｌ）

