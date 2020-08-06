《盤後部署》資金續部署大型中概股上市，港股料２４５００有支持

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股造好，納指企穩萬一點高位，外圍帶動港股高開９８點

報２５２０１點，惟已是全日最高位。美國國務卿蓬佩奧表示，美國將禁止中國電信

（００７２８）等四家公司，提供往返美國的電訊服務；同時建議將不受信任的中資程式下架，

中資電訊股及騰訊（００７００）見沽壓。另外，長建（０１０３８）及電能（００００６）昨

日派績惟遜預期，長和系受壓。港股最多曾挫４６１點見２４６４１點。午後騰訊跌幅收窄，加

上石油股撐市，最終港股收報２４９３０點，跌１７１點或跌０﹒６９％，主板成交

１３５８﹒８０億元。國企指數報１０２０２點，跌５４點或跌０﹒５３％。恆生科技指數升

２９點或０﹒３９％，收７５７６點。



＊摩通指Ｇ４國家資產負債表擴張較０８年快＊



摩通近日發表報告，指美國、歐盟、日本及英國等Ｇ４國家中央銀行通過購買資產及信貸寬

鬆，將令其資產負債表由現水平進一步擴張至明年底的２７萬億美元，佔ＧＤＰ比例由５７％升

至６７％，擴張速度較２００８年全球金融危機時更快。在該報告料日本央行的資產負債表擴張

最多，２０２０年將增近３６％，佔ＧＤＰ比例將由疫情前的１０４％升至年末的１４０％。美

聯儲、歐洲央行及英國央行的資產負債表今年的增幅則低於２０％。當中美聯儲的增幅最少，佔

ＧＤＰ比例將由１９％增至３７％。

高盛認為市場並未充分預計１１月底或有疫苗獲批的可能性。疫苗牽動舊經濟市場周期衰退

程度、以及負實際收益率能保持的時間。高盛指若疫苗出現，經濟活動可能以更快的速度恢復，

自然利好傳統的周期股，同時債券收益率利好銀行股，或令科技股霸權有爆破機會。



＊可部署阿里巴巴追落後＊



港股持續波動。近期美國總統特朗普再度出聲。國務卿蓬佩奧表示，美國將禁止中國電信等

四家公司，提供往返美國的電訊服務；同時建議將不受信任的中資程式下架，反映特朗普於美國

大選前，繼續拿中國開刀爭取選票，中美關係轉差，市場自然波動。然而，美元流動性供應充裕

，但避險需求下降，導致美元轉弱，加上估計資金陸續部署即將上市的大型中概股如螞蟻集團、

併多多及百度等，支持港匯持續強勢，相信資金繼續於港股炒作，惟仍炒作盈利確定性較高且具

概念憧憬的物管股、醫藥股及新經濟股等。

雖然近期舊經濟股偶有反彈，但普遍業績遜預期，料只屬技術反彈，長遠仍受制經濟衰退。

若下周恆指季檢確實納入新經濟股，料舊經濟股份佔比或會減少，令股價受壓，料港股短期恆指

仍維持２４５００點至２５５００點區間上落。

「ＡＴＭＸ」繼續為市場焦點，當中筆者認為阿里巴巴（０９９８８）仍有追落後空間，因

走勢仍較騰訊（００７００）及美團（０３６９０）落後，其亦大機會遭納入恆指成分股。另外

，該股的「６１８購物節」料可帶動公司電商業務回穩，以及內地疫情受控料收入回升，故看好

其即將公布的季績，料有力再創新高，建議現價可買入。（ｋｓ）

