【國安立法】特朗普：撤回香港特殊待遇讓更多企業重投美股

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普周三（５日）接受霍士新聞訪問時表示，美國因

應港區國安法撤銷香港特殊待遇地位，可讓更多企業重投美國股票市場。過往美國給予香港太多

誘因，令港交所從紐約證券交易所、納斯達克交易所奪去業務，但香港失去特殊待遇地位後將不

能再扮演該角色，讓更多企業重投美國，繼而讓美國獲取大量金錢。（ａｌ）（ｚｚ）

