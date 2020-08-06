【全球放水】巴西減息０﹒２５％至歷史新低２％，符合市場預期

《經濟通通訊社６日專訊》巴西央行周三（５日）決定下調基準利率０﹒２５％至歷史新低
２％，符合市場預期，並且不排除推出更多量化寬鬆措施。
央行指進一步調整貨幣政策的空間不大，但必要時不排除進一步調整貨幣政策，而除非通脹
符合目標，否則不會減弱貨幣政策刺激。（ａｌ）
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