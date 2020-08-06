【全球放水】美國財政部下周發債集資１１２０億美元

《經濟通通訊社６日專訊》美國財政部周三（５日）公布下周將發售１１２０億美元國庫債

券，金額創歷史新高，當中８月至１０月擬出售的國庫券總值高達１３２０億元。

財政部又指下周發售國庫券所得的款項主要用作贖回即將到期的國庫債券，而未來三個月發

行的國庫債券將集中於三十年期。（ａｌ）

