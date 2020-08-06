【美國大選】特朗普違不實訊息規定遭Ｆａｃｅｂｏｏｋ刪除影片

《經濟通通訊社６日專訊》美國社交媒體Ｆａｃｅｂｏｏｋ周三（６日）表示，已移除總統
特朗普一段影片，因為影片內容違反公司新冠肺炎疫情資料的訊息規定。
有關影片為特朗普較早前接受霍士新聞訪問的片段，當中特朗普提及兒童幾乎對新冠肺炎免
疫。不過Ｆａｃｅｂｏｏｋ認為有關觀點違反其政策。
另外由於有關影片亦上載至Ｔｗｉｔｔｅｒ，Ｔｗｉｔｔｅｒ亦涉嫌違反不實訊息政策，將
影片移除。（ａｌ）
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