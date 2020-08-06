《台股攻略－馮偉明》大立光帶動大市，台股再創新高

《台股攻略》昨晚（５日）美股造好，刺激台股指數最高衝到１２９７１﹒８７點，但隨後

高位有獲利盤出現，大市升幅收窄，收市仍漲１１１﹒２０點，收報１２９１３﹒５０點，成交

量為新台幣２５９１﹒３６億元。

股王大立光帶動大市，大行指目標價可見新台幣４６００元，激勵股價展開報復性反彈，高

開６％並收復新台幣４０００元關卡，收市大漲６﹒８％。而台積電、鴻海亦收漲超過１％。光

電股亦造好，圓展漲停，台表科、今國光、佳凌、華上、宏齊等亦同步上揚。其餘權值股包括聯

電、華碩、可成、豐泰、上海商銀、元大金、永豐金、台塑化、台泥等均表現不俗。特斯拉概念

股亦是今天焦點所在，強茂、同致均漲停，淳紳也上升逾９％，貿聯－ＫＹ、榮炭、華城、廣華

－ＫＹ、裕隆亦有一定升幅。不過，生技醫療股逆市向下，尤其指標股中天、杏國、合一、杏輝

表現較弱，當中中天幾乎跌停，杏國也跌逾４％，成為壓低大市漲幅的元凶。

台股持續向好，短線強勢持續，各版塊輪流炒作，惟中美關係再度轉差，投資者宜造好風險

管理。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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