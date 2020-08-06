【繼續尋頂】港交所破頂見３８８元，富瑞看淡短期走勢料獲利回吐

《經濟通通訊社記者余嘉欣６日報道》中美關係持續緊張，美國總統特朗普日前接受訪問時

表示，香港失去美國給予的特殊經濟待遇，將不再是一個成功的證券交易地。惟港交所（００３

８８）今日盤中再創新高，高見３８８元，市場似乎對特朗普的言論不為所動。然而，港交所股

價受惠中概股回流，在不足三個月內急漲逾四成，有大行提醒，短線有獲利回吐壓力。



＊破頂高見３８８元，較上市價高９９倍＊



港交所今日高開低走，早段曾經最多升約０﹒５％創上市新高見３８８元，較２０年前其上

市價３﹒８８元足足高９９倍。惟大市今早再度失守兩萬五，港交所亦見回吐，半日跌

１﹒５５％，報３８０元，但仍跑贏大市。自美國於今年５月計劃收緊中概股上市限制以來，港

股所股價自六月至今累漲約４１％。

富瑞發表研究報告指，港交所市盈率和市值冠居全球交易所，惟淨資產回報率（ＲＯＥ）只

略高於亞洲市場平均水平，預計未來１至３個月內將面臨獲利回吐壓力，首予其「持有」評級，

目標價為３６０﹒２８元，意味現價有約５％的潛在跌幅。該行又指，行政總裁李小加的繼任人

選、中美緊張關係升級及內地正邊際收緊流動性對港交所前景構成影響，但相信其亦會繼續受益

於全球資金流入。



＊本港上半年新股集資額落後上海＊



今年中概股回流是刺激港交所股價不斷尋頂的動力之一，惟今年全球集資王的地位受到挑戰

。據畢馬威於６月底發表的研究報告指出，雖然受累疫情影響，全球上半年新股集資規模減少，

但亞洲市場仍見增長，當中受惠多個大型上市項目及科創板日漸普及，上海證券交易所集資額緊

隨納斯達克交易所，於全球排行第二；截至６月底，預計上海和深圳證券交易所總集資金額將達

１４１７億元人民幣，較去年同期急增１﹒３５倍。

而根據港交所數據顯示，上半年首次公開招股集資金額為８７５億元，按年升２２％。其中

網易（０９９９９）及京東（０９６１８）於第二季回流香港上市，兩者集資額合共逾５００億

元，已佔整體新股集資額逾六成。而在成交方面，港交所今年首六月平均每日成交額為１１７５

億元，較去年同期上升２０％。港交所將於本月１９日公布中期業績。

至於下半年備受注目的大型新股螞蟻集團，有傳最快下月在港招股，是次Ａ＋Ｈ同步上市集

資額高達３００億美元，當中料三分一在香港進行全球發售，即集資額高達１００億美元（約

７８０億港元）。雖然不少中資獨角獸因應中美關係惡化，捨美赴中港上市，但仍有中資企業選

擇美國資本市場。據內地媒體上月報道，中國平安（０２３１８）旗下金融科技公司陸金所，尋

求最快今年赴美上市，集資額目標為３０億美元（約２３４億港元）。



＊中資券商股近期表現牛皮＊



內地券商方面，Ａ股上月牛氣沖天，而且市場不時炒作券商合併傳聞，帶動中資券商股一度

急漲，惟其後官方釋出「慢牛」訊號，整體板塊近期表現較為牛皮，今日亦普遍隨市回落。中國

銀河（０６８８１）軟０﹒６２％，報４﹒７８元；光大證券（０６１７８）跌０﹒８２％，報

８﹒５１元；中信証券（０６０３０）滑０﹒７６％，報１８﹒１８元；廣發証券（０１７７６

）則走高１﹒５７％，報９﹒７元；華泰六八八六（０６８８６）微升０﹒１４％，報１４﹒１

元。

