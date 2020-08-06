【企業盈警】首都金融（８２３９）料上半年虧損擴大約３３％

《經濟通通訊社６日專訊》首都金融（０８２３９））料截至本年上半年之公司擁有人應佔

虧損較去年同期虧損約２５７０萬元，虧損擴大約３３％。

虧損增加主要由於負面經濟環境和新冠肺炎疫情拖累市場及其經營。因此期內集團料錄得總

收益較去年同期減約７９０萬元；及客戶貸款預期信貸虧損的虧損撥備提撥亦料較去年同期增約

４６０萬元。

有關業績料於下周三或前後刊發。（ｊｃ）

