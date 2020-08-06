【企業盈警】旅橙文化（８６２７）料中期盈轉虧最多３００萬人幣

《經濟通通訊社６日專訊》旅橙文化（０８６２７）發盈警，預期截至２０２０年６月３０

日止６個月將錄得淨虧損不超過３００萬元人民幣，去年同期錄得純利約４３０萬元人民幣。

公司認為淨虧損是由於新冠肺炎疫情爆發，使其集團營銷服務新合約需求減少及現有項目遭

延遲或取消，導致集團於期內的收入較去年同期大減逾７０％；同時亦由於僱員人數增加而導致

員工福利開支增加。

其中期業績料於下周五（１４日）發布。（ｊｃ）

