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06/08/2020 09:12

【企業盈警】ＰＦ　Ｇｒｏｕｐ料第一季度虧損６５０萬元

　　《經濟通通訊社６日專訊》ＰＦ　Ｇｒｏｕｐ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（８２２１）料其截至本
年６月３０日止三個月的第一季度業績將錄虧損約６５０萬元，較去年同期虧損７０萬元大幅增
加。
　　公司認為，虧損是由於其所參與委聘數目減少導致來自配售及包銷的收費及佣金收入減約４
０萬元及員工成本增加所致。有關業績將於明日（７日）或前後刊發。（ｊｃ）

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